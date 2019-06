Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, recibió el máximo honor de la institución de la Federación Internacional de Tenis (ITF), el Premio Philippe Chatrier, en París, por su significativa contribución al deporte dentro y fuera de la cancha. El premio a Sabatini, que llegó a ser número 3 del mundo y ganó el US Open en 1990, se le entregó durante la Cena anual de los Campeones de la ITF, que se celebró en el centro de París. La ex tenista arribó al evento vestida con un mono negro muy elegante. "Me siento muy agradecida por recibir este premio. Cuando una mira para atrás, se da cuenta de todo lo que es el tenis. Es un deporte que a mí me dio mucho más de lo que yo le di. Siento que todo lo que soy, y lo que puedo hacer hoy en día, es gracias al tenis", declaró Sabatini, de 49 años, en una conferencia de prensa previa a la Cena. "El tenis me abrió la cabeza y fue lo que me dio la oportunidad de viajar, que es lo que más me gusta. Todas esas cosas que yo hice y hago, muchas veces en privado, es porque lo siento así, porque me siento muy agradecida con todos los años que viví con el tenis", agregó la campeona junior de Roland Garros en 1984, cuando apenas había cumplido 14 años.