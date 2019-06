Jurassic Park sigue poniendo huevos de dinosaurio: Netflix estrenará una nueva serie animada basada en la exitosa franquicia creada por Steven Spielberg. La plataforma develó este martes un primer trailer de Jurassic World: Camp Cretaceous, serie que transcurrirá en la misma línea de tiempo que Jurassic World (2015) y que seguirá las peripecias de un grupo de adolescentes en un nuevo campamento de aventuras, el “Campamento Cretáceo” del título.

Realizada por Dreamworks Animation, la serie fue adelantada por Netflix en su cuenta de Twitter con un texto jocoso que señala que “nada saldrá para los adolescentes”, para luego agregar: “Es broma: dinosaurios”. El trailer muestra a un velociraptor cada vez más enfurecido mientras suena una música ominosa, hasta que la criatura animada se lanza a atacar a la supuesta cámara que la toma.

El estudio Dreamworks formó una asociación con Netflix para varios proyectos que incluyen The Boss Baby: Back in Business y She–Ra and the Princesses of Power. Jurassic World: Camp Cretaceous, que cuenta con el mismo Steven Spielberg entre sus productores ejecutivos, subirá a la plataforma de streaming en 2020.