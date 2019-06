El candidato a gobernador del Frente Progresista firmó ayer en Venado Tuerto, junto a su candidato a intendente, Leonel Chiarella, un compromiso de obras y proyectos a concretar en ese distrito, en caso de resultar electos, tal como días atrás lo hizo en Rosario con Pablo Javkin.

A esta estrategia de campaña, Antonio Bonfatti la definió como "la construcción de la mejor y más desarrollada provincia de Argentina. Vamos por más trabajo, más salud y más educación, para que la vida de los vecinos sea cada vez mejor. Ustedes saben que, si lo decimos, lo hacemos", repitió una vez más.

"Somos lo que hacemos, y si lo decimos lo hacemos, en 2007 nos propusimos cambiar Santa Fe, y ustedes recuerdan las asambleas que se hicieron en esta ciudad, donde discutimos qué provincias queríamos, y las obras, y los proyectos aquí están, e hicimos más. Dijimos que íbamos a hacer 80 centros de salud y van 104, y dijimos 9 hospitales y van 10", recordó, y enumeró además la ejecución de rutas, edificios de justicia, y cultura, y seis acueductos en 10 años.

"No somos demagogos, no firmamos esto para un spot publicitario, si lo firmamos es porque está estudiado desde el punto de vista financiero, hay que seguir transformando la provincia y cuidar lo que se ha hecho porque los derechos no son eternos", recalcó Bonfatti.

"Se viene un tiempo nuevo: llevar a Santa Fe a los cambios que se suscitan en el mundo. Tenemos que transformar la matriz productiva de la provincia con innovación y competitividad de nuestras empresas, para generar más producción, y trabajo, y para eso, el primer año vamos a destinar 5 mil millones de pesos para apalancar la industria, emprendedores y empresarios", concluyó.