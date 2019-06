Una comisión especial del Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas investiga al ex intendente Jesús Cariglino por irregularidades en su extensa gestión, entre 1995 y 2015. En la última sesión se abordó la causa “Chacra Castellano”, donde el ex intendente (en campaña con el lema “Jesús vuelve 2019” en las filas de Cambiemos) se habría hecho de terrenos por muy bajo costo junto a su hermano Roque, ex senador provincial, y su sobrino Maximiliano, actual concejal. “Hace nueve años mi padre hace una venta de terrenos en Los Polvorines, que después nos enteramos fue una verdadera estafa”, contó Marcelo Castellano. “Pagaron 100 mil dólares y hoy vale 15 millones”, explicó, y recordó que “a mi padre lo apretaban, le decían que debía mucha cantidad de plata en impuestos, y por eso se accedió a la venta”. “Lo que busco es que la Justicia actúe como tiene que ser porque hubo una estafa a gente mayor de 80 años para arriba”, detalló.