El vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Novelletto, afirmó hoy que la estrella de su Selección, Neymar, no debería jugar la Copa América que se inicia el 14 de junio a raíz de la presión psicológica vivida por el escándalo surgido por una denuncia por violación .



"Si tuviera que apostar, apostaría que él no va a jugar la Copa América y pedirá licencia. Eso no puede partir de la CBF, pero imaginen la cabeza de él cómo está. Si yo fuera él, pediría una licencia, no tiene condiciones psicológicas de enfrentar la Copa América y un batallón de periodistas, imaginen esa carga emocional", afirmó al canal SBT y a Radio Gaúcho, donde también reveló que existe un "nuevo video" entre la mujer que denunció por violación al jugador de PSG.

El video en cuestión, según el padre y representante del futbolista, Neymar da Silva Santos, no fue incluido en la denuncia por violación de la mujer ya que le sería contradictorio. El mismo mostraría un segundo encuentro hasta ahora no divulgado: un día después del primero (el de la causa), Neymar fue nuevamente al hotel parisino a ver a la chica brasileña que conoció por Instagram y, según el padre del futbolista, abandonó la habitación rápidamente tras ver que había un teléfono celular apoyado en la ventana, grabando.

Mientras tanto, Neymar, quien fue a declarar el viernes último ante la policía de Rio de Janeiro por divulgar fotos íntimas de la denunciante para defenderse, está convocado para jugar hoy en Brasilia frente a Qatar, en el primer amistoso de cara a la Copa América en la cual Brasil es anfitrión.