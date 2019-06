Organismos de derechos humanos, movimientos sociales y políticos rechazaron la visita del presidente brasileño Jair Bolsonaro, el fiel defensor de la dictadura que liberalizó la portación de armas y recortó derechos en sus primeros cinco meses en el Palacio de Planalto. El descontento generalizado se condensó en la movilización “tu odio no es bienvenido aquí”, que se realizará este jueves a las seis de la tarde en la Plaza de Mayo con un festival musical, tras el encuentro que mantendrá el ultraderechista con su par argentino, Mauricio Macri en el marco de una visita de Estado. “Fuera Bolsonaro y el fascismo de Argentina y de América Latina”, enfatizaron.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el colectivo Ni una menos y la CTA Autónoma, entre otras organizaciones, convocaron a marchar Desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia la Plaza contra las políticas que está implementando el ex capitán de reserva en su país, por un lado, pero también para denunciar que Macri busca aliarse con el ultraderechista para replicar en Argentina las medidas antiderechos y neoliberales del mandatario brasileño. “Llenemos la plaza de mayo para decirle `Bolsonaro, no es visita grata`, fuera, porque no es usted el que representa los derechos humanos”, arengó Taty Almeida.

De forma paralela, Amnistía Internacional envió una carta a Macri para expresarle una serie de “importantes preocupaciones en materia de derechos humanos en el país vecino”, a las que la organización espera que den prioridad en sus conversaciones. En el extenso texto le recomendaron al mandatario que tenga en cuenta que “las palabras tóxicas y las retóricas antiderechos ya están siendo traducidas a medidas concretas en Brasil”.

En esa línea, puntualizaron acerca de las decisiones que “atentan contra los derechos a la verdad, a la justicia y a reparaciones de las víctimas” de delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar, además de una “retórica hostil a los derechos humanos” que “estimula la proliferación de discursos de odio, polarizan a la sociedad y podrían legitimar distintas violaciones de derechos humanos”. También cuestionaron los decretos publicados por el mandatario para flexibilizar la tenencia y posesión de armas, en tanto “atenta contra las garantías del derecho a la vida y puede contribuir a un aumento del número de homicidios en Brasil”.

Bolsonaro permanecerá menos de 24 horas en Buenos Aires. Según la agenda, el ultraderechista saldrá a las 6.50 desde Brasilia a Buenos Aires, adonde llegará a las 10.10. En la Casa de Gobierno será recibido por el presidente Macri a las 11, con el que mantendrá una reunión privada y luego ofrecerán una declaración conjunta a la prensa. Al otro día, bien temprano por la mañana volverá a Brasil.

El FIT denunció que en ese encuentro Bolsonaro “se reunirá con Macri para reforzar políticas de represión, ajuste y entrega al FMI”. “Ellos son el odio y nosotres nos tenemos, resistimos, seguiremos tramando desde el afecto y nuestros deseos. Nos vemos en la plaza”, reforzaron por su parte desde el colectivo feminista NUM, que organizó un show con las artistas Shirlene Oliveira, Kris Alaniz, Valdi Silva, entre otras para acompañar la movilización.