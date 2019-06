"No somos candidatos como otras veces, pero vamos a buscar la Copa América", sostuvo Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina señaló que irán "con la misma ilusión y ganas de siempre" a competir en Brasil, pero se sinceró en cuanto al presente del equipo que dirige Lionel Scaloni. "La realidad es que Argentina está pasando un proceso de recambio. Para la mayoría es la primera competencia oficial, pero no quita que Argentina va a ir a buscar la Copa", apuntó Messi.



El crack rosarino indicó que se sintió "muy bien integrado" al grupo de jugadores con vistas al próximo certamen continental. "Hay un grupo muy lindo que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y que tiene mucha ilusión", señaló el máximo goleador histórico del seleccionado argentino en diálogo con TyC Sports.



Messi señaló que finalizó la temporada "más cansado y frustrado desde la cabeza que desde lo físico", en clara referencia al traspié de Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, con la eliminación en semifinales a manos de Liverpool de Inglaterra, campeón del certamen. "En lo físico tuve para descansar, creo que es uno de los años en los que menos minutos jugué", manifestó el rosarino de cara a la Copa América.



El capitán argentino también recordó la final del Mundial Brasil 2014, cuando la Argentina perdió contra Alemania por 1 a 0 en el Maracaná de Río de Janeiro. "Sería lo máximo ganar un Mundial, es el sueño más grande que me queda por cumplir. Estar tan cerquita en ese Mundial fue terrible porque nos merecíamos poder levantar la copa", recordó el delantero de Barcelona de España.



El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015) consideró como "muy especial" portar la camiseta número 10 que utilizó Diego Maradona en la consagración de 1986. "El 10 en la camiseta es especial, por el hecho de dónde viene, de quién la usó. La camiseta 10 de la selección la hizo importante el Diego, pero después a mí no me cambia nada llevar el 10, el 11 o el 9. No es que siento algo especial por tener esa camiseta”, expresó Messi.



En cuanto a su rol de capitán en el seleccionado argentino, Messi opinó: "Lo soy a mi manera. Es verdad que crecí en otro lado y agarré otras costumbres. Es una responsabilidad linda, que me gusta y manejo tranquilo”.



Messi rechazó cualquier tipo de influencia de su papá Jorge en el seleccionado. "Se habla mucho más de mi papá que de otros jugadores. Lo metieron en el medio de muchísimas cosas que nada que ver. Decían que con él metíamos jugadores y armábamos la selección; todo mentira", afirmó la Pulga.