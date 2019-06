Libros Silvestres

En el marco de la feria del Libro, en el Espacio para las Infancias, se presentarán hoy tres libros para niñas y niños: Alimañas en la casa nueva, de Verónica Laurino y Pilar Moreno, Gato enojado no caza ratones, de Laura Vilche y Josefina Preumayr (al que pertenece la ilustración) y Gerarda, la mutante, de Cristian Molina y Diego Rolle. "Buscamos y elegimos textos que problematizan o ponen en entredicho cuestiones actuales, como la discriminación, la sexualidad, el consumismo, el deterioro del planeta, el uso de la tecnología o los roles sociales, a través de la literatura. No obstante, evitando toda intención moralizante", afirmó la editora, Carolina Musa, sobre el contenido de los relatos (A las 19, en la sala C del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, San Martín 1080).