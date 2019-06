"Somos conscientes del momento de Central, el semestre que viene es fundamental para nosotros", reconoció Diego Cocca, en el regreso del canaya a los entrenamientos. "Desde el primer partido tenemos que poner un equipo competitivo y queremos que la gente se identifique con la forma de jugar", resaltó el entrenador auriazul. Los trabajos de pretemporada en Arroyo Seco iniciaron con el equipo sin refuerzos, aunque Lucas Acevedo, Diego Zabala y Ciro Rius serán los primeros en llegar, mientras que Sebastián Palacios y Cristian Chávez siguen en conversaciones.

En la vuelta de Central a los entrenamientos las novedades pasaron por los jugadores que no participaron de la práctica, entre ellos los que los que se desvincularon, como Jarlan Barrera y Marcelo Ortiz, y Duvan Vergara, en su caso por dudas sobre su continuidad en el club. "Barrera rescindió su contrato y Vergara tiene préstamo con el club, pidió un permiso pero tiene que venir. Será cuestión de hablar y escucharlo, tiene contrato hasta fin de año. Pero estamos contentos con los jugadores que tenemos, están bien y tenemos tiempo para prepararlos como queremos en lo físico, táctico y técnico. Tenemos todo planificado para poder hacerlo de la mejor manera posible, estoy ilusionado con los que están", valoró Cocca.

Aunque el entrenador canaya quiere refuerzos. Espera por Acevedo, Zabala y Rius, quienes serán los primeros en firmar. Con Acevedo hay acuerdo hace dos semanas, con Zabala hay arreglo próximo a cerrar con Unión por la mitad de su ficha y Rius firmará a préstamo por un año proveniente de Defesa y Justicia. Por el delantero Palacios, en cambio, aún hay negociaciones abiertas pero hay expectativas en lograr su llegada en los próximos días, al igual que el goleador de Aldosivi Cristian Chávez. "Tengo esperanza de que se defina rápido con los jugadores que hablamos porque están con muchas ganas, los dirigentes están trabajando y calculo que en estos días tendremos novedades. Pedimos nombres alcanzables para no perder el tiempo en figuras importantes que no terminan llegando. Hay puestos para fortalecer en ataque y defensa. Se está trabajando hace rato en el mercado", aseguró ayer Cocca. "Hoy económicamente no estamos para traer muchos jugadores, hay que buscar en el medio local que estén adaptados y que el equipo funcione rápido", aclaró el técnico canaya.

Más allá de los refuerzos, Cocca aclaró los objetivos del club para la próxima temporada. "Tenemos planificado ir de menor a mayor para que el equipo llegue en su mejor nivel al primer partido. Se cambiaron muchas cosas y se terminó de otra forma el torneo. Se nota en los jugadores y hay otra tranquilidad para trabajar. El contexto va a ser mucho mejor. Yo vine para pelear arriba, campeón hay uno solo. Quiero jugadores que estén pensando en estar lo más arriba posible. Quiero un equipo competitivo para empezar a sumar de a tres desde el primer partido".

Por otra parte, Cocca despejó dudas sobre la situación de Néstor Ortigoza, quien en declaraciones en Buenos Aires se mostró disconforme con la relación que mantiene con el entrenador: "Aclaramos todo con Ortigoza, siempre conté con él para que forme parte del plantel porque tiene jerarquía, experiencia y la vamos a necesitar".