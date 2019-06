Miguel Angel Estrella y el papa Francisco vivían en Flores Sur y allí se conocieron. “Nos separaban unas diez cuadras, él era el confesor de mi hermana, por eso lo conocí de cerca”, informa el pianista. “Era un gran confesor”, remarca. “No tenía esa cosa rígida del cura que busca siempre al pecador para bajarle la caña, sino que era comprensivo, ayudaba al otro a comprender el mundo, no a flagelarse. Ese don de Bergoglio era y es fundamental”. El ejemplo concreto que pone el músico es que su hermana tenía una hija de la que habían querido abusar sexualmente de chica, y fue a ver al entonces sacerdote para desbocar su bronca. “Le dijo ´padre, estoy cargada de odio, quiero matar a ese tipo´y él le contestó Antonia, reaccionaste como una leona a la que le tocaron la cría, y eso no es pecado, porque estás defendiendo algo que salió de tu sangre y de tu amor. Ese es Bergoglio”.

–¿Cómo se frecuentaban?

–En manifestaciones contra el menemismo en Plaza de Mayo. Como cristiano, me gustaba ver ahí a él. También nos encontramos marchando contra De la Rúa. Pero además, fruto de mi trabajo con migrantes y niños en “Música esperanza”, una vez fui a trabajar a una escuela de Lourdes y les pedí a los chicos que pongan un nombre a una pieza que iban a escuchar. Un nombre que no fuera “Opus 5” o “Allegretto”, sino un te amo, un fulero, un divino o algo así. Entonces tomé un preludio de Chopin, muy breve y dramático, sentí un silencio enorme de los chicos, y cuando terminé empezaron a definirlo: grave, oscuro, la noche, le pusieron. Fue algo fantástico porque se trata del predecesor de “La marcha fúnebre”.

–¿Pero cuándo aparece la conexión con Francisco en esto?

–Cuando esos chicos me dijeron que me parecía al Papa. Entonces les conté de la opción por los pobres que compartimos, de Juan XXIII y así, hasta qué retomé la cuestión del dolor, de lo oscuro, de lo grave y les pregunté qué era lo doloroso que se vivía hoy en el mundo. Cuando escuché que era los migrantes y que lo que ellos necesitaban era amor, lo primero que hice fue mandarle un mail a Francisco para contarle esto y a los diez minutos me contestó: “gracias por contarme lo que me contás, porque me confirma que hoy la conciencia no está en los adultos sino en los niños… Seguí sembrando ahí”, me dijo Francisco. Bueno, estas cosas me unen a Bergoglio.