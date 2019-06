Con nuevos elementos en su contra, seguirá preso el conductor del Ford Focus que terminó con la vida del tesorero de la comuna de Ibarlucea, Fabián Cragnolino, en marzo pasado, en San Martín y Garibaldi. La fiscal Valeria Piazza Iglesias llevó ayer audios de WhatsApp en los que Gastón Dlugovitzky, de 21 años, expresa "un desprecio total por la vida", y que dan cuenta de que estuvo implicado en hechos similares, durante pruebas de velocidad. También agregó que la investigación arribó a un dato "espeluznante" que figura en el informe preliminar de la pericia accidentológica: "Se habla de una velocidad mínima de 128 kilómetros por hora; y una máxima de 155. En 3 segundos, hizo 128 metros", aseguró. "La pena que pediremos no será menor a diez años", advirtió. En tanto, la viuda se constituyó en querellante en representación de los tres hijos de 4, 7 y 11 años de la víctima. En la causa también hay un motociclista acusado de correr picadas con el auto.

A los videos de redes sociales en los que el propio acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual se filmaba corriendo a alta velocidad, se sumaron ayer audios que pudieron extraerse de su teléfono. "Me corrían, pero no me agarraban. Iba arriba de una gamba sesenta"; "En los controles no paraba nunca, una vez me escapé. Venía a 190"; "Una vez un salame me encierra, como venía con toda le doblé como loco, me pasa y doblo; yo lo paso y doblo y siento un ruido y el loco se dio vuelta; te lo juro. Yo recontra me tomé el palo y después di la vuelta a ver si se había muerto. Salía arrastrándose del auto", reveló la fiscal sobre audios de días previos al hecho. Esta situación será objeto de otra investigación. "Estos elementos muestran que tuvo un accidente previo, se dio a la fuga y vio a la persona herida arrastrándose". Otro audio expresa: "Lo máximo que anduve en las calles es a dos gambas; 200 clavados sin frenar en una esquina. Creo que llegué al centro en tres minutos". En un audio de febrero pasado agrega: "Eso es lo que me hace único. No tengo freno en ninguna esquina. Paso rozando espejos; eso porque no le tengo miedo a la muerte. No hay nadie como yo en este sentido", leyó la fiscal.

En tanto, según la pericia, la fiscal indicó que el Focus estaba a más de una cuadra cuando la Kangoo de Criagnolino empezó a cruzar San Martín. La moto le pasó cerca y el Focus lo impactó y terminó con su vida en el mismo instante.

Con todas esas pruebas, sumadas a los testimonios de vecinos del imputado y testigos del hecho, Piazza consideró que hay peligro probatorio y de fuga, ante la alta pena que podría recibir. La defensa ofreció varias opciones alternativas: la madre como garante, la caución de una casa, 50 mil pesos que reunió la familia. Para la fiscal, "el imputado no tiene contención familiar: cuando se hizo la reconstrucción del accidente, hace dos semanas, en el lugar del hecho, la madre dio notas a los medios y dijo que lo que su hijo hacía eran cosas de chicos", advirtió.

En otro tramo, la fiscal indicó que solo esperan el informe final de la pericia accidentológica y una reconstrucción digital del hecho. Luego de eso, adelantó que presentarán la acusación y que no pedirá menos de diez años por el delito.

La acusación sumó que "esa era la forma de conducción habitual" de imputado. En tanto, ayer el juez Ismael Manfrín aceptó como querellante a la viuda, en representación de los hijos del hombre de 40 años".

El hecho ocurrió el 6 de marzo, a las 22.45, cuando el imputado circulaba por calle San Martín, de norte a sur, a una "velocidad inusitada". La fiscal indicó que el suceso se produjo sin que el imputado accionara los frenos.