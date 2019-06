Diana Maffia, directora del Observatorio de Género para la Justicia de la Ciudad, realizó el primero de los veintidós micros que dispuso la Fiscalía porteña se realicen a modo de probation en el programa de Radio 10 de Baby Etchecopar, en el que habló de género, perspectiva de género y violencia.

“Una de las cosas que se han logrado a través del derecho es establecer formas de reparación que no sean litigantes, sino más imaginativas, creativas, para reparar los derechos, también a partir de la comunicación y los mecanismos simbólicos”, dijo Maffia y señaló: “Me alegra tener la oportunidad de llegar a un público al cual estos mensajes no le llegan de manera frecuente, porque son tiempos para dejar la prepotencia verbal”.

Consultada por la locutora acerca de la importancia de “hablar de violencia”, Maffia señaló que “la mayoría de las formas de violencias no son visibles”. “Cuando hablamos de violencia pensamos en asesinatos, femicidios y violencia física pero hay muchas otras formas establecidas que son menos visibles, que no tienen testigos externos: psicológica, moral, obstétrica, formas más subliminales que tenemos que aprender a ver y reconocer”, dijo en el mensaje, inusual para ese programa. Y añadió que “el Estado debe protegernos, como en los medios de comunicación y la violencia simbólica, que favorece estereotipos, que son ofensivos con algunas identidades de géneros, promoviendo prejuicios”.

La fiscalía porteña celebró un acuerdo de probation con Baby Etchecopar, a quien se atribuyó haber alentado desde su programa “la persecución y el odio contra dirigentes mujeres integrantes de movimientos populares, gremiales y sociales”.

Para el caso, el Ministerio Público Fiscal diseñó una regla de conducta novedosa: el imputado debe ceder minutos en su programa para que especialistas en temáticas de género aborden los enfoques inherentes a la violencia y discriminación de las mujeres.

“Llegó la hora de la probation. Usted si quiere la escucha, si no quiere no la escucha. Pedimos que no manden mensajes agresivos. Terminan los 10 minutos y volvemos al programa como siempre”, anunció Etchecopar a las 12 en punto y luego desapareció del aire.

Los 22 micros se repetirán todos los miércoles a las 12. Luego de Maffia continuarán Flora Acselrad (Secretaria Letrada de la CSJN), Natalia Gherardi (drectora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género); Mariana Carbajal (periodista de este diario) y Dora Barrancos (investigadora y Premio Konex), entre otras.