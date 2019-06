Luego de mucho tiempo Cristina Fernández de Kirchner realizará un acto en una provincia. No será como antaño, con escenario y atril, sino que tendrá el formato utilizado en la Feria del Libro. De hecho, la ex presidenta viajará el próximo martes 11 a la capital de Santiago del Estero donde presentará Sinceramente que bien se podrá considerar como el primer acto de campaña electoral. La organización corre por cuenta del gobernador Gerardo Zamora, quien supo ser un aliado al gobierno de CFK aunque en estos años mantuvo una armoniosa relación con el gobierno de Cambiemos. Sin embargo, desde que se anunció la fórmula de les Fernández, el santiagueño renovó su amistad con la ex presidenta y hasta anunció su adhesión a la fórmula presidencial del peronismo.

La primera actividad de campaña de Cristina se realizará en el centro de convenciones y exposiciones Forum de la capital santiagüeña (Perú 511), donde a partir de las 17 presentará su libro. Trascendió que el formato de la presentación no será como el de la Feria del Libro sino más parecido al acto que se realizó en la localidad bonaerense de Merlo, donde junto a Alberto Fernández y el intendente Gustavo Menéndez, inauguraron un parque que lleva el nombre de Néstor Kirchner. Allí habían colocado una sillones desde donde los tres se dirigieron a la multitud.

En Santiago, Cristina estará acompañada por Zamora, quien a través de su cuenta en Twitter difundió la presentación de Sinceramente, el libro de Cristina que fue récord de ventas. La presencia de la ex presidenta convocará no solo a santiagueños sino también a sus militantes de provincias vecinas como Tucumán y Catamarca.

Zamora está otra vez cerca del peronismo. De hecho se reunió días atrás con Alberto Fernández. Luego de la charla afirmó que “coincidimos en la visión de un país que debe nuevamente generar posibilidades para todos, y le ratifiqué los anhelos de miles de santiagueños, que seguramente con mucha esperanza y convicción, acompañaremos la fórmula Fernández-Fernández”.