Hay cada vez menos tiempo. La miércoles de la próxima semana vence el plazo para inscribir frente electorales y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, todavía no decidió cuál será su futuro político. Ayer, durante más de tres horas referentes tanto del massismo como del peronismo mantuvieron una extensa reunión para avanzar en las negociaciones con miras a integrarse al frente que lideran el PJ y Unidad Ciudadana. Pero claro, falta que lo diga Massa. En ese contexto, ayer circuló la versión de un pronunciamiento de Massa que se realizará el próximo lunes. Cerca de Alberto Fernández prefieren no hablar porque consideran que es el turno de Massa quien no deja de recibir la presión de su propia gente para que, de una vez por todas, se sume al peronismo.