La defensa del actor Juan Darthes volvió a pedir que se postergue la audiencia de mediación por la denuncia que él mismo le inició a la actriz Ana Coacci por calumnias e injurias, luego de que ella lo denunciara públicamente por abusarla durante las grabaciones de Gasoleros. Este miércoles los abogados del actor, que se refugió en Brasil tras conocerse las múltiples denuncias de abuso, solicitaron la prórroga con la excusa de que Darthes “no se puede someter a situaciones de stress”.

La abogada Raquel Hermida Leyenda, que representa a la actriz, presentó un escrito pidiendo que la prórroga fuera denegada por atentar contra el “derecho a la defensa” pero la audiencia se suspendió de todos modos.

“Debería estar en tribunales en la audiencia fijada para este momento, pero estoy en mi casa preguntándome muchas cosas”, comenzó su descargó la actriz conocida como Anita Co. En una carta publicada esta mañana en las redes sociales, contó que desde el 21 de febrero de 2018 cuando hizo públicas las situaciones de abuso que tuvo que padecer por parte de Juan Darthes fue ella quien sufrió amenazas y fue demandada ante la Justicia.

“Por contar mi verdad se me acusó penalmente”, dijo sobre la denuncia por injurias que le inició el actor. Pero Darthes no se presentó a la primera audiencia citada para el 12 de febrero pasado. “El querellante no se presentó. Tampoco presentó certificado médico. Le dieron la posibilidad de presentarlo y fijar una nueva audiencia por medio de una videoconferencia desde su cómodo y supuesto Brasil. Pasaron tres meses”, escribió Anita Co.

Loading tweet ...

“El 3 de Junio presentó un informe psicológico. Es decir, hecho por una psicóloga, no por un psiquiatra como correspondía. No se habla de medicación alguna, cuando una de las excusas de la audiencia anterior fue que tomaba una medicación que no le permitía viajar. Solo se habla de que acude a terapia una vez por semana, como hacemos la mayoría de los argentinos con más o menos problemas, algo muy común para nosotros ir a terapia”, siguió le descargó de la actriz.

La actriz agregó que ayer los abogados de Darthes presentaron un nuevo escrito para pedir que se postergue la audiencia porque el querellante “no se puede someter a situaciones de stress”. “Como si los demás no estuviéramos estresados”, agregó.

“Pedí por medio de mi abogada, Hermida Leyenda, que su Señoría me reciba, por mi derecho a ser oída, pero la Jueza se expidió por la tarde antes de que mi letrada pueda ejercer el derecho de defensa”, explicó Anita Co quien fue notificada de una nueva fecha de audiencia para el 4 de julio.

Anita Co remarcó que se siente “decepcionada” por los tiempos y las formas de la Justicia y que espera que el demandante “se encuentre bien y pueda llegar a un estado de paz tal que le permita seguir demandándome, al menos poniendo la cara, como yo pongo el cuerpo desde que decidí hablar”.

Loading tweet ...