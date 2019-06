El juez federal Claudio Bonadio dictó dos nuevos procesamientos, con prisión preventiva, contra la ex presidenta Cristina Kirchner, un grupo de ex funcionarios, entre ellos Julio De Vido, y más de cien empresarios, entre quienes figura el primo presidencial Ángelo Calcaterra en dos causas derivadas de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Los acusa de supuesta cartelización de la obra pública y pago de coimas a las empresas de peajes, causa en la cual sobreseyó al hermano del actual mandatario, Gianfranco Macri.

La causa por la cartelización de la obra pública, acotada al periodo de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, fue abierta a partir de las declaraciones como arrepentidos —cuestionadas por no cumplir con los protocolos ordenados por la ley— del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y del financista Ernesto Clarens.

En la imputación, Bonadio consideró a la ex presidenta responsable de 1027 sobornos pasivos en la licitación de obras públicas. El juez federal sostuvo que CFK fue coautora de nada menos que 701 uno de esos cohechos, mientras que la consideró partícipe necesaria en los restantes.

Por eso emitió un nuevo pedido de prisión preventiva y un embargo por 11.502 millones de pesos contra la ex mandataria y sumó en la imputación a funcionarios de la gestión anterior, entre ellos, al ex titular del Misterio de Planificación y al ex secretario José López.

Entre los más de 100 empresarios imputados por Bonadio está el propio Wagner, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekián, Osvaldo Acosta, Juan Chediak, Javier Sánchez Caballero y Juan Calros de Goychoechea, y el primo Calcaterra. El juez federal no pidió la prisión preventiva de esos empresarios, pero sí lo hizo con los ya detenidos Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabián De Sousa y Cristóbal López.

Respecto de la causa por las supuestas coimas pagadas por las empresas concesionarias de peajes, el arrepentido que dio sustento a la apertura de esta causa paralela fue el ex titular Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI), Claudio Uberti, quien se autoincriminó como responsable de recolectar los pagos.

La ex presidenta y el ex ministro De Vido fueron imputados también en esta investigación, mientras que Uberti quedó acusado pero con el beneficio de permanecer en libertad durante la instrucción. Bonadío también dispuso en esta misma causa la falta de mérito de varios empresarios, entre ellos, Eurnekian, Ferreyra y el ex secretario López. El juez federal también decidió, además, dejar fuera de la causa al hermano del presidente Mauricio Macri, Gianfranco Macri.