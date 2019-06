Como sucede en ciertas ocasiones, las piezas están en su sitio y de antemano. Sea por la experiencia y el talento que les acompaña, tanto como por la admiración mutua y la que el público les profesa, una reunión entre Litto Nebbia, Nito Mestre, Silvina Garré y Ricardo Soulé, resulta extraordinaria pero factible. Hoy a las 21, Está en tus manos inaugura su gira nacional en Teatro El Círculo (Laprida 1223).

Nebbia, eje incansable, se lo explica de manera sencilla a Rosario/12: "Surge porque me llama un amigo, un conocido de una agencia, y me pregunta: '¿Tenés ganas de armar un espectáculo con otros tipos, más o menos de tu calaña, y tocar en unos cuantos lugares por la Argentina?'. Me puse a pensar con cuál gente me sentiría más o menos cómodo, también había que ver si aceptaban, de acuerdo con la agenda de cada uno. Espontáneamente sugerí a Silvina Garré, que es a quien más conozco, luego a Ricardo Soulé y a Nito Mestre. Los llamé y aceptaron".

Cada uno de ellos, claro, tienen un cúmulo de canciones que les referencia y comparten épocas. Está en tus manos promete, de esta manera, un repertorio dedicado a atravesar muchas de estas músicas, marcadas por un reconocimiento indeleble. "Primero nos reunimos, para ver si podíamos combinar agendas y hacer cinco o seis conciertos, todos los que podamos. Y para elegir un repertorio con el cual estemos todos cómodos. De esa manera salió esta programación, y justo da la casualidad de que vamos a debutar en mis pagos. Después salió Córdoba, Tucumán, y culminamos la cuarta de este capítulo primero en el Teatro Coliseo, en Capital", continúa Nebbia.

Está en tus manos, de hecho, es el título de una canción no demasiado recordada del músico rosarino, que abría el disco Corazones y sociedades (2001). Dice Nebbia: "Hicimos un clip, pero no quería que fuera sobre una canción famosa de ninguno de nosotros, sino que se entendiera otro tipo de integración, acerca de cómo es el repertorio que vamos a hacer. Si bien son temas conocidos de cada uno de nosotros, están hechos de una manera distinta, con banda, junto a otros músicos amigos que participan del concierto. Además, cuando uno canta, los otros hacemos voces, arreglos y cositas. En ese sentido, pensé en un tema que no sea muy conocido, pero que de alguna manera, por algún guiño, dé un indicio de algo que uno comparte con otra gente. Surgió este tema, que sin querer no es conocido. Lo escribí, justamente, el día del amigo, un 20 de julio. Hicimos ese clip y armamos un repertorio con un poco más de 20 músicas, que están distribuidas con todos los matices posibles. Cantamos los cuatro, yo toco piano todo el tiempo, a veces Nito y Silvina tocan la guitarra, Nito también la flauta, Soulé toca la eléctrica, la armónica y el violín; y tenemos viejos compañeros de cada uno, Julián Cabaza en batería, Leopoldo Deza en flauta y teclado, Ernesto Salgueiro en guitarra, en un show de más o menos dos horas".

--¿Podrías distinguir qué apreciás de cada uno de tus compañeros?

--Tengo particular aprecio por la canción, a pesar de que soy un músico muy improvisador y que siempre ando toqueteando el piano, los teclados o la guitarra. Pero eso lo hago también en otros espectáculos que comparto con otros músicos, donde jugamos mucho arriba de las canciones y también improvisamos. En este caso va a ser un espectáculo más cancionero, yo me aplico a acompañar con el piano las canciones que ellos han escrito, así como ellos también hacen voces y coros sobre algunas mías. Son canciones históricas, que llegan al corazón de mucha gente.

--¿Tenés pensado un registro?

--¡Claro que sí! Soy un maniático de grabar, ¿cómo no voy a tener pensado un registro? Vamos a tratar este viernes de grabar el vivo.

--En el clip se los ve contentos, sobre todo en la imagen final que los reúne.

--Todo ha sido así, de manera muy fraternal. Cada uno tiene el conocimiento, la admiración y el respeto por el otro. La verdad que es bueno para uno. Y es bueno para la música.