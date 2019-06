La asistente escolar de 24 años, víctima de abuso sexual por parte del subdirector de la escuela bilingüe Nº 1380 Roberto Fontanarrosa, Javier B. -en prisión domiciliaria-, quiere creer en la Justicia y llamó a otras víctimas y testigos a hablar. "No nos callemos más", pidió Cintia -el nombre verdadero se resguarda-. Desde Mujeres de ATE Rosario, quienes acompañan a la mujer, plantearon: "Transformamos la sociedad machista, comprometiéndonos desde lo colectivo. Si pasaste por una situación similar, si sentís que fuiste violentada, te creemos, animate", dijeron en un comunicado en el que recuerdan que existe un protocolo para esos casos.

Tras la denuncia penal y la detención del docente, que se conoció el lunes, Cintia quiso hablar: "Muchos no me conocen y dirán que yo me busqué la situación. Si yo hubiera querido algo, me callaba la boca, le seguía el juego y me ahorraba toda esta mala y vergonzosa situación. Pero no, no quise nada, se lo dije y no le importó. Yo no busqué esta situación" y continúa. "Todos te preguntan y te dicen '¿No hiciste nada?'. No, no hice nada porque me quedé helada. No podía ni hablar, no sé cómo hice para contarlo, para caminar a la puerta. Esa puerta que se me hizo eterna. Me siento con miedo, bronca, dolor, vergüenza. No es nada fácil", escribió sobre lo que sentía. "Yo lo sé, porque lo viví, que esta persona genera miedo por su forma de ser, porque tiene allegados con poder. Pero pido por favor a todas y todos que si pasaron por algo igual, no se callen. No están solas. No nos callemos más. Esto no es por política", finalizó. Ayer, en diálogo con este diario amplió: "Esto me afectó a mí y a todo mi entorno. Se habló de que yo estaba sumariada y eso no es así, yo no miento", dijo.

Desde el lunes, Cintia está con licencia por violencia de género, otorgada por el Ministerio de Educación, pero dice que no puede dormir tranquila. "No sé hasta qué punto puedo estar resguardada. No es fácil, por algo a otras personas que les pasó esto se callaron. Hay gente que no quiere hablar, que tiene miedo. Yo quiero creer en la Justicia, en las palabras de la fiscal Nora Marull, pero ahora estoy en la etapa de enojo, ya pasé por el llanto. Lo que quiero pedir es que no se callen".

Desde Mujeres de ATE señalaron: "Acompañamos desde el primer momento a la compañera, utilizando las herramientas que tenemos: el protocolo contra la violencia de genero". Y agregaron: "Es muy importante que frente a este tipo de violencias ejercidas desde un lugar de poder no nos callemos".