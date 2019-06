Combo 66, el disco que John Scofield presentará en Buenos Aires, es un trabajo que en su variedad de matices logra un sonido personal. Temas como “Can’t dance”, “Combo Theme”, “Uncle Southern”, “Dang Swing” y “Im sleeping in”, bien podrían resumir la trayectoria del guitarrista, definida por el cruce y la combustión de géneros y estilos. También “Icons at the fair”, toda una síntesis de experiencias. “Cuando toqué con Herbie Hancock en The New Standard, él incluyó ‘Scarborough fair’, de Simon & Garfunkel. Le dio un tratamiento que me hizo acordar al Miles Davis que yo conocí. Para mí Hancock y Davis son íconos, entonces quise reflejar una especie de reunión entre ellos por un lado y Simon & Garfunkel en el otro. Así salió el tema”, explica Scofield. Y por si acaso aclara que “King of Belgium” no está dedicado a Felipe de Bélgica, sino al inolvidable Toots Thielemans. “Fue amigo y mentor de muchos músicos que éramos más jóvenes que él. Lo extraño mucho, a él y a su sonido. Fui afortunado en conocerlo, como pude conocer a músicos de generaciones anteriores con los que aprendí mucho”, reconoce.

Gerry Mulligan, Chet Baker, George Duke, Charles Mingus, Miles Davis y Chet Baker son algunos de los músicos con los que Scofield tocó a lo largo de su vida artística. “Otro del que aprendí mucho y sigo aprendiendo es Steve Swallow”, señala el guitarrista y concluye: “Con él me ocurrió lo que con muchos otros: ser fan y de pronto encontrarme en la situación de hacer música juntos. La emoción de tocar con tus ídolos no tiene precio”.