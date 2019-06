"Orgullosa de la ciudad que construimos"

"8 años, 1.000 obras, una gestión". Bajo ese lema se desarrolló anoche un acto en el que la intendenta Mónica Fein hizo un balance de su gestión al frente del Ejecutivo municipal, acompañada por integrantes de los equipos de gestión, referentes y representantes de organizaciones sociales, civiles y empresariales, del ámbito universitario, funcionarios y ex funcionarios del gabinete municipal, concejales y concejalas. "Tengo la certeza de que la ciudad que dejo no es la misma que me tocó recibir", resumió.

Fein repasó los logros de la gestión y el camino recorrido a lo largo de estos 90 meses al frente de la intendencia basándose en siete ejes: transformación barrial; movilidad; ciudad solidaria y participativa; grandes obras; ciudad del trabajo, la producción y las nuevas economías; ciudad de los derechos, y Desarrollo metropolitano.

"Tengo la certeza de que la ciudad que dejo no es la misma que me tocó recibir, Rosario nunca paró y todas las transformaciones que hicimos, las hicimos con cada uno de los vecinos y vecinas de cada barrio, con las instituciones y las personas que hicieron que esta ciudad siga siendo una ciudad maravillosa, con virtudes y defectos, pero verdaderamente única", resaltó la intendenta.

"Hicimos mil obras en estos siete años y medio, algunas enormes, como el Aliviador III, el Parque de la Cabecera, la Avenida de la Costa, y otras seguramente más pequeñas, como el playón de Villa Banana o la plaza de calle Olavarría en Empalme Graneros, sin embargo absolutamente todas cumplieron el mismo objetivo, cambiarle la vida a la gente, y eso es algo que me voy a llevar en el corazón", resaltó la intendenta.

"Entendemos que las obras son una construcción colectiva, por eso no solo contabilizamos las tangibles, las de infraestructura, sino aquellas acciones que nos permitieron hacer de Rosario un mejor lugar. Haber recuperado la Feria del Libro, realizado los Suramericanos de Playa o acompañado a cada joven del Plan Nueva Oportunidad, me permitió conocer miles de historias que nos hicieron transformar Rosario", continuó Fein.

Por último, la intendenta habló de su futuro y de lo que viene: "Rosario es una ciudad que no para, que siempre va por más, que es exigente y todo el tiempo se plantea nuevos desafíos. No tengo dudas de que Pablo Javkin y Antonio Bonfatti tienen bien en claro ese futuro, porque conocen la ciudad, se criaron acá, la quieren y la van a defender, desde el Senado espero poder acompañarlos en seguir haciendo que la ciudad avance".

Por último, destacó su rol como presidenta del Ente de Coordinación Metropolitana, lo que le permitirá tener una visión estratégica del departamento Rosario.

La jefa municipal entregó simbólicamente un presente a vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras, referentes y miembros de organizaciones, en reconocimiento al trabajo desarrollado en estos 8 años. El obsequio consistió en un libro de fotos de la ciudad, cuyas imágenes reflejan muchas de las 1.000 obras y acciones concretadas a lo largo de la gestión.