Miguel Lifschitz admitió ayer que quería quedarse en la Casa Gris. "Sí, me hubiera gustado ser reelecto -repitió-. Pero más me hubiera gustado ser el gobernador de Santa Fe que logró la reforma de la Constitución. Eso hubiera sido para mí un triunfo importante. No se pudo dar, hice todo lo posible, le puse mucho empeño, pero faltó muy poquito, algunos votos en la Cámara de Diputados para tener los dos tercios. Soy muy tenaz, así que lo voy volver a plantear en la etapa que viene, en la Legislatura".