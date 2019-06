"Por momentos me gusta cómo juega Boca, y por momentos no. A veces en la confusión nos metemos atrás y perdemos la pelota. Lo cierto es que la final contra Tigre me amargó el semestre", aseguró Mauro Zárate a Fox Sports, que también se refirió a un video que se viralizó y donde no se lo ve saludando a los jugadores del campeón de la Copa de la Superliga. "Siempre paga lo que vende. Después de la final saludé a Gorosito, a los jugadores de Tigre que conocía y en los últimos metros caminé solo porque estaba re caliente", justificó el atacante que también quedó marcado por la serie de Boca ante su ex club. "No me arrepiento del festejo de gol contra Vélez. Me salió así por lo difícil que estaba el partido. Pero sí me arrepiento de la frase que dije después. Pedí disculpas, pero no cambia nada. Pasaron muchas cosas que no vale la pena contarlas para no victimizarme", apuntó Zárate, quien por último se refirió a la polémica que se dio con las opiniones de algunos ex jugadores de Boca tras una nueva final perdida: "A veces no caen del todo bien algunas declaraciones de los ídolos, pero ninguno de nosotros va a responder nada", concluyó el goleador durante el ciclo de Gustavo Alfaro como entrenador, dejando en claro su deseo de retirarse en el conjunto xeneize.