River, último campeón de América, pretende mantener en el plantel al defensor Camilo Mayada, cuyo contrato vencerá el 30 de junio, aunque las partes están lejos del acuerdo. Es que al lateral uruguayo no le satisfizo la oferta y se quedará con el pase en su poder si no renueva, por lo que su partida no le reportará dinero al club de Núñez. Por otro lado, podrían emigrar Ignacio Fernández, Exequiel Palacios y Lucas Martínez Quarta.