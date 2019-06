--¿De chiquito que querías ser cuando fueras grande?

--Futbolista, el 9 de Ñuls y de la selección.

--¿En qué barrio naciste? ¿Volvés a recorrerlo? ¿qué te genera?

--Nací en Río Ceballos por razones políticas, mi vieja estaba huyendo de la represión de la Dictadura. Volví una sola vez.

--¿Tenés seudónimo?

--Cabezón.

--¿Un lugar de la ciudad que te guste?

--Mi barrio, Hospitales. También la escalinata al lado de la Aduana, de chico me llevaba los apuntes para estudiar ahí, y el Parque Regional Sur.

--¿Central o Ñuls? ¿Por qué?

--De Ñuls porque esas cosas no se eligen, se heredan.

--¿Te asaltaron alguna vez?

--Sí, pero hace mucho.

--¿El primer insulto a alguien cuál fue y por qué?

--En la primaria, donde había muchos hijos de dirigentes radicales, me llevaron a la dirección porque me puteé con uno y me agarré a piñas por defenderlo a Gualberto Venecia.

--¿La escena más bizarra de la que hayas participado?

--Una vez me apuró para pelear Sergio Denis en la playa en Villa Gessell, pero no llegamos a agarrarnos.

--¿Cómo definirías al rosarino?

--El rosarino es muy orgulloso de ser rosarino.