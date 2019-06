El Gobierno informó que el plan de Precios Esenciales tuvo un grado de cumplimiento del 78,8 por ciento durante su primer mes de vigencia. Ese dato surge como resultado de 2800 relevamientos realizados en 30 ciudades de 13 distritos del país por parte de la Dirección de Análisis y Evaluación de Mercados de la Secretaría de Comercio Interior. Las ciudades relevadas pertenecen a las regiones de AMBA, PBA, Centro, Cuyo, Patagonia, Noroeste y Noreste. Sin embargo, otros relevamientos muestran números más desalentadores y entidades de consumidores advierten que el grado de cumplimiento declina a lo largo del día y es estructuralmente más bajo en las zonas menos visibles para el espectro de los medios de comunicación.

Precios Esenciales se puso en marcha el pasado 29 de abril como una forma de parte del Gobierno de mostrar algo de actividad frente a una inflación que en alimentos y bebidas está en el orden del 66 por ciento anual. El plan contempla 64 productos de la canasta básica cuyos precios estarían congelados hasta finales de octubre, o sea, hasta las elecciones. El Gobierno plantea una visión positiva que no es compartida por otros actores sociales. “En estas primeras semanas vemos un buen nivel de cumplimiento gracias al esfuerzo de los productores y de las cadenas. Se relevaron grandes centros urbanos”, dijo Ignacio Werner, secretario de Comercio Interior.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires siguen de cerca este tema. “A pesar de que en la segunda y tercera semana se verificó una mejoría en el cumplimiento, en el balance del primer mes siguen existiendo fallas en lo relativo al stock y reposición de productos. Esto permite encontrar situaciones totalmente diferentes con establecimientos donde hallamos casi un total cumplimiento y en otros sólo había unos pocos productos. Por ejemplo, en el supermercado Changomás de General Pacheco (Tigre) estaban el 98 por ciento de los productos, pero sólo el 32 por ciento en el Carrefour de Balcarce”, indica el último informe.

El documento de la Defensoría bonaerense ofrece un detalle del cumplimiento por desagregado a nivel de productos: “En el 82 por ciento de los establecimientos recorridos no encontramos Leche Larga Vida Apóstoles, en el 62 por ciento faltaba alguna variedad de yogures y en el 52 por ciento no hay Arroz Primor ni Arroz Apóstoles. Tampoco encontramos Pan Rallado ni Rebozador Morixe en el 46 por ciento de los lugares visitados. Además, el 39 por ciento de los comercios no tenían stock de Fideos Regio en sus variedades Codito, Tirabuzón y Spaghetti; el 36 por ciento no tenía Yerba Ytacuá, ni Aceite de Girasol Primor, ni Harina Morixe 0000, ni Harina Morixe Leudante, ni Jardinera Arcor. Un escalón más abajo, en el 32 por ciento de los supermercados controlados no había Arroz Ala, Aceite de Girasol Cada Día ni Yerba Romance, ni Azúcar Domino”.

Desde una cadena de supermercados plantean que “hay problemas de abastecimiento con la leche, en especial la marca La Martona, que suele agotarse en el trascurso del día porque por debajo de ese precio no hay sustitutos y es un producto de alta rotación”. También se quejan de los niveles de entrega de Arcor y de Pepsico. Claudio Boada, director de la entidad Unión de Usuarios y Consumidores, considera que “el grado de cumplimiento es bajo”.