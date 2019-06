Por Oscar Ranzani

Es un misterio, pero por estos días muchos se preguntan por qué algunas personas votan a un gobierno que las desfavorece. El doctor en Psicología y psicoanalista Sebastián Plut lo toma como punto de partida en el libro El malestar en la cultura neoliberal (Editorial Letra Viva), aunque, como es de suponer, no hay una única respuesta. El mismo Plut detalla que el libro está estructurado en tres secciones. La primera aborda el neoliberalismo como "cultura" y cómo opera la antinomia "civilización o barbarie" en sus votantes. La segunda sección, a partir del análisis del discurso del presidente Mauricio Macri, intenta comprender la eficacia de su subjetividad en la configuración de sus estrategias como conductor político. La tercera parte tiene ocho ensayos sobre los medios de comunicación, la opinión pública y cómo en ese contexto instalan determinadas ideas y formas de pensar vinculadas con el individualismo.

Una cuestión de autointerpretación

Es indudable que este tema nos convoca. Este es mi punto de vista:

El crecimiento económico de las capas más pobres de la población durante los gobiernos populistas —las más pobres, pero no las indigentes— los transforma —paradójicamente— en aliados de la clase media y los poderosos y enemigos de esos gobiernos.

¿Por qué es que esto sucede? Porque sucede en el mismo sentido en que la sociedad es interpretada —y que en estos sectores es simple autointepretación. En otras palabras: lo primero a lo que aspiran es a quedar desvinculados de los indigentes ante la mirada de los otros. ¿Quienes son esos otros? Los exitosos, claro, los que salen todos los días en las revistas y la televisión.

Perciben que lo que han logrado a nivel económico les pertenece solo a ellos —a su esfuerzo personal— y no lo vinculan en absoluto con las condiciones —generadas por el gobierno— que les facilitaron ese acceso. Por eso, cuando el gobierno populista, encima, reparte beneficios entre los indigentes —con los que los indigentes, en vez de alejarse, vuelven a acercarse a ellos— su odio al gobierno es todavía mayor.

Se transforman, pues, en votantes de la derecha.

¿Cuál es el problema, entonces? La interpretación, la mirada que reina sobre la vida y la sociedad en su conjunto. Ningún gobierno populista —ningún gobierno, sea del tipo que sea— puede cambiar en pocos años esa interpretación. Coincido, pues con “afinardi”, aunque no creo que una revolución socialista —partiendo de si tal cosa es, acaso, posible— pueda modificar ese trasfondo. Que lo ataca más por las raíces, no tengo dudas. Y que termina a la larga en el mismo sitio —y con unos costos que el populismo no tiene— tampoco tengo dudas. Digamos también, en honor a nuestro psicólogo, que si la disciplina no aporta novedades a nivel general al menos acerca precisiones. También es muy bueno, en este sentido, el ejemplo kinesiológico de “Andres P12”.

Unas palabras más sobre lo que llamo “interpretación” —y “afinardi” llamó conciencia y “Andres P12” visión del mundo. Esta interpretación del hombre sobre la vida y sobre sí mismo proviene de muy lejos. Sin duda, se agudiza con el Renacimiento y el Capitalismo —y cualquier sociedad anterior a esos acontecimientos es, en esencia, más vivible. Pero no enfrentamos aquí un problema exclusivo del populismo, ni del capitalismo, ni siquiera de Occidente y lo occidental.

McYugal

La supervivencia de los egos

Hay un componente que no se menciona que es el contenido aspiracional del voto, su uso como bien de consumo identitario. Así como un Iphone funciona como bien aspiracional y su posesión da una auto percepción de pertenencia a un grupo selecto, lo mismo sucede con el voto. Mucha clase media vota a Cambiemos para sentirse más arriba de mo que está, lejos de los bombos y los piquetes. Y este bien tiene la ventaja de que no requiere pago por adelantado. Con respecto a por qué les cuesta reconocer el error y dar marcha atrás aún cuando se están hundiendo, creo que se ha convertido en una cuestión de supervivencia de sus egos, ya que nosotros hemos alertado de lo que iba a pasar y ellos no sólo hicieron caso omiso sino que hasta se burlaban. Es difícil no responder con la misma moneda ahora, pero hay que acercarlos dándoles una vía de escape honorable. Igualmente es muy dudoso lo que esos necios hagan dentro del cuarto oscuro, es muy probable que afuera puteen a la yegua y, una vez adentro, la metan en el sobre.

AlFreddyto

La respuesta es el debate

Sin minimizar las consideraciones psicológicas sobre el votante de derecha, no creo que estén por ese lado las respuestas a su persistencia en vastos sectores de las masas populares, ya hace 200 años que Marx y Engels explican este fenómeno que es tan viejo como la división en clases de las sociedades humanas, la masa del pueblo sometido a la dominación posee la conciencia de la clase que lo domina por que al ser la única que tiene conciencia de sí misma puede sistematizarla y transmitirla por medio de los aparatos de propaganda ideológica que crea históricamente y que perfecciona con el avance de la ciencia y la tecnología. La única forma de enfrentar este gigantesco condicionamiento con algún éxito es con organización, formación y debate teórico y político horizontal y democráticamente.

Afinardi

Desbalance y equilibrio

En épocas de crisis, pierden eficacia las prácticas que un individuo consideraba como confiables y reaseguradoras de la estabilidad personal (cómo avanzar en su carrera o negocio, cómo cuidarse de los ataques a su persona o patrimonio, cómo formar a sus hijos, etc), lo cual vuelve a la persona muy vulnerable: no sabe cómo actuar, no sabe cómo defenderse, no sabe cómo planificar o prepararse.

Ante ese cuadro angustiante, la persona pone más énfasis en aquellos aspectos simbólicos o culturales que siguen mostrando vigencia, sobre todo en la percepción de que quien es "vivo", inteligente (tanto racional como emocionalmente), perseverante y suertudo puede zafar. Que el camino de la meritocracia sigue vivo pese a la crisis, y se aferra a eso con uñas y dientes. Le permite verificar la vigencia de símbolos, códigos, matices, prácticas que conoce y domina, y eso le da estabilidad emocional.

En teoría, una persona podría tirar por la borda todo su bagaje conceptual de cómo funciona el mundo y adaptar otro como si cambiara de camisa, pero no es así. Ese cambio "psíquico" es irrealizable, y hay que pensarlo comparando con un correlato físico semejante en grado de cambio. Por ejemplo, en biofísica o kinesiología, una persona que pisa o camina mal no se le puede decir "apoyá el pié poniendo el peso en la parte externa y no en el arco, y listo!". Al pisar diferente, esa persona transmite fuerzas a las piernas, la cadera, la columna, etc, en forma diferente y su cuerpo reacciona de manera de evitar lesiones en articulaciones, discos, etc, por lo que los dolores y contracciones no tardan en aparecer. O sea, una persona no puede cambiar de forma de caminar fácilmente con sólo apoyar el pie diferente, su cuerpo está adaptado a un andar que le da un equilibrio global y es muy difícil que encuentre un nuevo "equilibrio" con una simple medida. Lo mismo sucede con nuestra visión del mundo.

Por Mempo Giardinelli

La semana pasada, por otras urgencias periodísticas, esta columna no pudo abordar la planeada evocación de la Batalla de Tuyutí, quizás la más dolorosa expresión de un modelo de colonización que llega hasta nuestros días.

Historia falsificada

Muy oportuna la nota de Mempo porque permite que los argentinos reflexionemos acerca de la historia falsificada que nos han contado los vencedores, o sea los "salvajes" unitarios, que todavía siguen desmanejando los destinos de una Argentina que nuevamente está postrada, desorientada e hipotecada.

Este drama comienza el 17 de setiembre de 1861 con la batalla de Pavón, cuando las tropas de la Confederación comandadas por Urquiza se retiran inexplicablemente de una contienda que parecía ganada, y le dejan el terreno libre a las fuerzas porteñas dirigidas por Bartolomé Mitre, a quien Sarmiento le escribe una famosa carta donde le dice: "No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país". Ahí comienza el exterminio del gauchaje y de heroicos caudillos como Facundo, Felipe Varela, Estanislao López, el Chacho Peñaloza (asesinado por orden de Sarmiento). La burguesía comercial porteña -luego aliada a la oligarquía vacuna- convierte a nuestro país en una semicolonia inglesa (luego se llamará "el granero del mundo") y a través de una infame y triple alianza arrasan con la única nación sudamericana que se había atrevido a emprender un camino de desarrollo industrial autónomo sin las cadenas del endeudamiento externo. Bernardino Rivadavia ya había celebrado un ruinoso empréstito con la Baring Brothers que tardaría un siglo en saldarse. Recordemos también que el 15 de diciembre de 1861 tropas de Francia, España e Inglaterra invaden México con la excusa de que no había cumplido con las obligaciones de la deuda externa. Tras seis años de resistencia, el Presidente Benito Juárez derrota a los invasores y fusila al Emperador Maximiliano. Hoy los representantes en el Gobierno de la burguesía mercantil/financiera porteña y de la oligarquía vacuno/sojera, volvieron a poner de rodillas a nuestro país ante los buitres del capital financiero internacional. Los argentinos estamos pagando muy cara nuestra necia ignorancia ante las lecciones de la historia.

Ricarpropa

Por Edgardo Mocca

La decisión de Cristina sobre la fórmula presidencial produjo efectos profundos el alineamiento de fuerzas políticas previo a las elecciones. En la coalición de gobierno, las tensiones son difíciles de ocultar y giran en torno a cómo justificar la necesidad de la reelección de Macri ahora que el fantasma del regreso de la ex presidente dejó paso a un amplio reagrupamiento del peronismo alrededor de un candidato al que de manera casi unánime se reconoce como "dialoguista" y "moderado". Claro que la cadena nacional oligopólica de la comunicación ya ha completado un rápido viraje en la dirección de presentar a Alberto Fernández, como un lobo disfrazado de cordero o bien como un títere de la candidata a vicepresidente. Pero los modos de percepción social no se modifican de modo tan vertiginoso; la construcción del monstruo populista encarnado en la figura de CFK es un proceso que lleva más de diez años en los grandes medios de comunicación. Lo cierto es que el macrismo enfrenta un desafío inesperado: la fórmula decidida desarma el "blanco fijo" frente al cual el macrismo intentaba consolidar su identidad, maltratada por las consecuencias desastrosas de su política. Cayó la principal fuente de legitimidad de la candidatura del presidente. Y no es fácil encontrar otro recurso alternativo en el duro panorama social que nos rodea.

El peligroso péndulo

Comparto lo que dice Mocca respecto de la voracidad de los grupos locales y globales. Ahora, más que deshacerse en declamaciones y confrontación vanas contra esos grupos, la decisión de CFK parece la correcta: recuperar el poder del estado por una fuerza con representación popular, que pueda instalar la discusión política tendiente a resolver los problemas de coyuntura siempre pensando en los problemas de fondo; lo que necesariamente va a requerir restablecer una fuerza popular amplia tanto en nuestro país como en el resto de la patria grande, para justamente enfrentar a esos grupos con chances de vencerlos o reconvertirlos en dirección y sentido de las necesidades y anhelos de nuestros pueblos. Y la garantía para todo eso va a estar en que los sectores que hoy apoyan la fórmula de Alberto y Cristina se mantengan unidos y cohesionados, no solo apoyando sino, además, requiriendo que ese debate tenga curso. Y no hay que temer al debate y a los matices... peor es seguir asistiendo al péndulo permitiendo que otra vez pueda volver un gobierno neoliberal; el reconocimiento de esta mierda es la que nos debe unir a todo el resto de las fuerzas.

Julius

Hecho en Argentina

Es un buen análisis. Las corporaciones económicas nacionales e internacionales lograron tener más poder que los estados nacionales, que se limitan a crear las condiciones para que aquellas concentren cada vez más la riqueza en sus propias manos, sin que les importe en absoluto el resto de la sociedad. Esta es la política del neoliberalismo, llegada de la mano del cuento de la globalización. La propia Cristina lo advierte cuando dice que Rocca no está interesado en la construcción de un proyecto de país inclusivo sino que lo único que le interesa es su propia empresa. No hay una burguesía nacional con la que se pueda contar para otro proyecto social diferente al que encara el macrismo. Por lo tanto, considero que es necesario fortalecer mucho el estado para pelear el poder que está en manos de ellos. Fortalecer el mercado interno y resucitar la industria nacional son el camino para comenzar a salir de esta pesadilla, a ello se opondrán los que siempre se opusieron: la SRA, los medios concentrados, las multinacionales, la embajada. Por eso, no basta con ganar las elecciones, la construcción de poder es clave para gobernar hacia adelante, con intenciones de progreso social.

Adrian_8067

Trayectoria

En la nota no se habla de lo que A. Fernández dice, sino de lo que A. Fernández ha demostrado ser. Eso es lo que mereció (además, por supuesto, de la decisión de CFK) la aceptación inmediata de gran parte del electorado y de la dirigencia opositora. Para candidatos que dicen algo para poder hacer otra cosa, ya tenemos bastante con Macri.

Ana1957

Por Nicolás Romero

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la minera Barrick Gold y confirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, que pone límites a la actividad extractiva contaminantes en las áreas protegidas. Entre los fundamentos, los supremos recordaron que la norma tiene por objetivo proteger "los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas", y advirtieron que "ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución". El fallo, que pone ahora en duda 44 proyectos cercanos a cuerpos de hielo en distintas provincias, fue celebrado por las organizaciones ambientalistas. Por la tarde, mientras los asambleístas de Jáchal No se toca preparaban una caravana para festejar la decisión, uno de sus abogados, Diego Seguí, dijo que la resolución de los supremos "es muy importante", y afirmó que como consecuencia de ésta "se deberían hacer las auditorías que no se hicieron, en Veladero y Pascua Lama, para determinar la afectación de los glaciares, y que se cierren los emprendimientos".

Desarrollo sustentable y control ambiental

La ignorancia es atrevida diría un amigo mio. Espero que también se prohíba el negocio del agua mineral, por ejemplo de Villavicencio, ya que no solo afecta al valle al cual se le "saca" el agua, para comercializarla, agua de deshielo, lógicamente, sino que el país está "inundado" de botellitas de diferentes tamaños de plástico, con el agua maravillosa de manantial. Alguien ha calculado la cantidad de agua que se le quita al valle y cuanto afecta ambientalmente al mismo? Alguien sabe cuanta cantidad de plástico utilizan estas empresas vendedoras de agua "milagrosa" por año, para abastecer el mercado? El agua mineral ANDES, proviene de la cordillera realmente o es otra estafa, mintiendo su origen y envasada desde una canilla en Buenos Aires? Si se saca de la cordillera entonces, también habría que prohibirla, ya que afecta ambientalmente al sistema del cual proviene. De todas maneras se debería saber, que el agua tanto superficial como subterránea actúa bajo la famosa e inderogable ley de la gravedad, o sea de arriba hacia abajo. No existe el agua estática, se renueva constantemente y el mantenimiento de las condiciones de cantidad y calidad de agua, depende mas de los factores climáticos que de su aprovechamiento, explotación, o mal uso.

Chihuido

Una buena contra la mafia minera! San Juan (o sus funcionarios) necesitan el dinero de las mineras. Y las mineras necesitan los "papeles" de los funcionarios. Asociación win-win diría algun CEO. Ahora deberán pensar creativamente en modelos de desarrollo sustentable que no impliquen envenenar ríos y aguas subterráneas, un pecado mortal en zonas desérticas. Turismo, agricultura, energía solar y eólica aún esperan promoción.

Nutria

Estimado/a Nutria. Usted sabe cuál es la superficie de cultivo que tiene la Provincia de San Juan, y cuánto tiene de desierto?? Usted sabe que el río jachal, naturalmente viene cargado de minerales, ya que sus nacientes están en el mismo área de los proyectos mineros. Usted sabe que el mismo gobierno de San Juan, ayudado por las mineras lleva agua potable desde hace algunos años a Jachal? Debería saber también que en zonas desérticas, en su gran mayoría, las aguas subterráneas son muy salinas, por esa razón son desérticas y no hay grandes poblaciones. San Juan no es la Pampa Húmeda, solamente el 4% de su superficie es cultivable. No es sencillo desarrollar una provincia así, y encima prohibiéndole una fuente genuina, que se aprovecha en todo el mundo y de la cual la mayoría de los seres humanos nos aprovechamos de ella, y hablo de la minería, la cual se aprovecha para construir toda una vida de comodidades, que día a día sin darnos cuenta, la disfrutamos, como por ejemplo, la PC que utilizó para hacer ese comentario.

Chihuido

Gracias chihuido por mostrarme la otra cara de la moneda. Es tema histórico de debate y cada uno tiene sus argumentos. La pregunta que planteo es si la minería promueve desarrollo genuino y a qué costo. Y si hay alternativas como las que mencioné, que quizás no sean mágicas ni suficientes ni rápidas, pero sin duda menos riesgosas.

Nutria

Para finalizar, estoy convencido que ninguna actividad económica es contaminante por sí sola. El Hombre contamina! El hombre hace mal las cosas. El turismo mal hecho contamina, la agricultura ni hablar, la industria en general, todo lo que se hace mal, contamina. Nadie menciona al petróleo, la actividad más contaminante, porque está mal hecha, y no por el fracking, sino por todo lo que hace. La minería es una de las primeras actividades en las cuales es obligación presentar numerosos informes ambientales a medida que avanza el proyecto. Y, además, a manera de resguardo, el Estado es corresponsable de cualquier daño ambiental que ocurra. La agricultura, que yo sepa, no presenta ningún informe, y actúa el Estado a partir de denuncias. No hay control efectivo de lo que hace un ganadero en su campo, y esta actividad ocupa muchísimo más espacio. Yo creo en el Control del Estado, totalmente, actividad privada o estatal, pero siempre con control. Y esta ley no es un control, es un disparate, pero bueno, si salió por ley, es LEY.

Chihuido