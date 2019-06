ellibro

Tras la huella socialista

en Sunchales

Alfredo Luis Cecchi

Los socialistas de Sunchales, Santa Fe, se hicieron fuertes en la creación del cooperativismo, el movimiento sindical y a posterior en las tareas de solidaridad en la lucha antifascista en Europa. Todo esa historia quedó reflejada en el libro que publicó Alfredo Luis Cecchi, Tras la huella socialista en Sunchales, presentado en oportunidad del Centenario del Centro Socialista de Sunchales. El libro refleja la militancia de los peones rurales, trabajadores super explotados en la década del 20 y 30 del siglo XX y de las mujeres sin derecho alguno. En el prólogo se narra el contexto en que fue escrito el libro y en sus capítulos se cuentan muchas peripecias, historias de vida, huelgas y luchas contra las patronales explotadoras.

presentación

Espacio Carta Abierta invita a la presentación del libro El imperio de las finanzas. Deuda y desigualdad de Pablo Chena y Pedro Biscay. Junto a los autores, participan de la presentación Horacio González, Monica Peralta Ramos, Mercedes Marcó del Pont, Horacio Ghillini y Guillermo Wierzba. La cita es el miércoles 12 de junio a las 18.30 en Sadop, Teniente General Perón 2625.

tecno

Las aplicaciones de Facebook dejarán de estar preinstaladas en los móviles de Huawei, según adelantó la agencia Reuters. La medida afectaría a todos los móviles de la firma china que todavía no han salido de fábrica, que no podrían tener preinstaladas Facebook, WhatsApp ni Instagram, según Reuters. Aún así, los usuarios podrán seguir descargando estas apps mientras continúen teniendo acceso a Google Play. Pero no está claro qué ocurrirá en el momento en que Huawei deje de tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google. Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no levanta el veto y Huawei no convence a los desarrolladores y a sus financiadores para que realicen las apps para su nuevo sistema operativo, sus usuarios podrían quedarse sin algunas de las más descargadas del mercado como Facebook, WhatsApp e Instagram.

internet

Una niña de 10 años sube un vídeo a YouTube en el que aparece jugando en la piscina de su casa con una amiga. Su madre, Christiane, la deja. Piensa que es algo inocuo. Una forma inocente de guardar el recuerdo de un día de diversión. Sin embargo, a los pocos días, descubre que el vídeo casero de su hija tiene más de 400.000 reproducciones y (con razón) se asusta. Se trata de un caso difundido por The New York Times a partir de una investigación de Harvard que revela como el algoritmo de YouTube va guiando a los usuarios que han consumido contenido erótico -a través del sistema de sugerencias de vídeo y recomendaciones- hacia contenido en el que aparecen niños con poca ropa o semidesnudos. No se trata de la primera polémica a la que YouTube se ve sometido en relación con los menores de edad. El pasado febrero, una investigación del YouTuber Matt Watson se tradujo en un vídeo en el que revelaba como los pedófilos que acudían a este tipo de vídeos de niños adolescentes y prepúberes para comunicarse entre ellos.