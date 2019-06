El Mundial Sub 20 que se está disputado en Polonia no deja de dar sorpresas y la jornada del sábado no fue la excepción, ya que Ecuador y Corea del Sur avanzaron a las semifinales tras eliminar, respectivamente, a Estados Unidos y Senegal.

El equipo andino, vigente campeón sudamericano, venció a los norteamericanos por 2-1 y se medirá el martes (15.30) con los surcoreanos, quienes por su parte doblegaron a los africanos en los penales por 3-2 tras protagonizar un espectacular empate por 3-3 en tiempo regular y alargue.

La otra semifinal la disputarán Ucrania y Italia, también el martes (12.30). Los ucranianos dieron la nota al dejar en el camino este viernes a Colombia (1-0), mientras que los italianos golearon 4-2 a la sorprendente Mali, verdugo de Argentina en los octavos de final.