En lasonclusiones finales, recién en los dos minutos de cierre, apareció en el debate la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "No se puede optar entre los que no pudieron resolver las cosas y los que quieren que vuelva Cristina", disparó José Corral tratando de acertar algún golpe aunque sea en el final. El candidato de Cambiemos no tuvo ningún eco y optó pot volver al guión de "la provincia extraordinaria".

Hay que decir que el nombre del presidente Mauricio Macri no apareció ni una sola vez. Los tres apostaron a provincializar la elección.

Antonio Bonfatti aceleró un poco al final y mencionó que "no queremos volver a las épocas en las que en un día se perdió el Banco de Santa Fe o le rebajaron el 13% a los estatales", en clara alusión a los años de gobierno peronista en Santa Fe.

Omar Perotti fue por la positiva y convocó a los que quieren "transformar esta provincia" y a los "jóvenes que son nuestro mayor capital pensando en un futuro distinto".