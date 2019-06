Desde Jujuy

Gerardo Morales gana en Jujuy y su victoria confirma que los oficialismos tienen las de ganar en los comicios de este año. Si bien el mandatario expresó que no debían nacionalizarse los resultados, Cambiemos puede festejar después de once derrotas consecutivas -sin contar las tres de este domingo- su primer triunfo en una elección a gobernador, a pesar que la provincia sólo representa el 1,2 por ciento del padrón nacional. El peronismo, que llegó atomizado, comienza a pensar en una reconfiguración del escenario opositor de cara a las elecciones nacionales. Duras críticas al presidente del PJ local, el empresario Rubén Rivarola, que tres días antes del cierre de listas impuso a Julio Ferreyra como candidato, cerrando así cualquier posibilidad de sellar un espacio de unidad.

Morales señaló que “esta es una elección que se da en la provincia con una realidad provincial”. Desde su entorno descartan que busque tras esta victoria posicionarse como candidato a vicepresidente en una eventual fórmula con Mauricio Macri. “No está en sus planes. Sus aspiraciones son otras”, respondieron ante la consulta de Página/12.

¿Va a insistir el radicalismo con integrar la fórmula presidencial?, preguntó un periodista al mandatario en conferencia de prensa luego de que emitiera su voto. “No sé si insistir, pero vamos a retomar el tema esta semana”, contestó. En declaraciones que realizó durante la jornada también aseguró que “a Cambiemos le hace falta más peronismo” y que haría un acuerdo con Lavagna, Urtubey y Schiaretti para bajar un poco las banderas partidarias.

En una provincia cuya pobreza creció del 24,2 por ciento en 2017 al 31,7 por ciento en el segundo semestre de 2018; cuya desocupación pasó del 4,8 por ciento en el tercer trimestre de 2015 al 6,8 por ciento en 2018 y a pesar de todas las promesas que realizó Morales en su campaña de 2015 y que al día de hoy no se han cumplido, los jujeños volvieron a apostar por el mandatario. En las semanas previas a los comicios desde el gobierno impulsaron el pase a planta permanente de trabajadores estatales con más de 5 años de permanencia en el cargo y la titularización de cargos docentes secundarios y terciarios que durante los casi cuatro años de gestión no se habían realizado; aumentos de 1400 pesos a los maestros al frente de estudiantes, aunque se trata de una compensación por horas cátedra, viejo reclamo de los docentes primarios. Además promocionaron un descuento del 50 por ciento en una cadena de supermercados, entre otras medidas electoralistas.

El descontento de los distintos sectores del peronismo con los manejos de Rivarola llegaron a su punto de inflexión el pasado 5 de abril cuando el actual diputado provincial terminó de romper el bloque del PJ al votar a favor de un nuevo endeudamiento de 307 millones de dólares que impulsó Morales. Para la aprobación del préstamo se necesita mayoría agravada. El voto de Rivarola, el de su cuñado Alfredo Gerry y el de Pedro Belizán le dieron al oficialismo un triunfo superior al que necesitaba. Como si fuera poco, comprometieron para el pago de la deuda los fondos de coparticipación. La negativa a llamar a internas dentro del partido y la imposición de Ferreyra como candidato son solo otros de los factores que explican la debacle del peronismo que llevó a que Jujuy, que fue históricamente justicialista, no pueda recuperar la provincia que Eduardo Fellner le entregó a Morales en 2015.

La diputada provincial Alejandra Cejas, del Frente Patriótico Entre Todos en diálogo con Página/12 señaló: “Los jujeños volvieron a darle el voto a Morales porque no vieron un candidato que represente una alternativa fuerte y creíble a futuro y con una oposición dispersa que no estuvo a la altura de las expectativas.” “En el peronismo mañana a primera hora –dijo en referencia a este lunes-- hay que iniciar la tarea de la unidad para lograr en agosto y en octubre hacer frente al modelo de Macri y de Morales. No hay ninguna duda al respecto y claramente debemos iniciar un proceso de reconstrucción de acá a dos y cuatro años porque las urnas han marcado una tendencia y una opinión de lo que sucede en el peronismo”, señaló.

“Desde la oposición tenemos que replantearnos las decisiones que tomamos en función de la construcción de un verdadero frente opositor en la línea de Alberto y Cristina Fernández, que se consolide una propuesta para el electorado con otra forma de hacer política, que sea más inclusiva, nacional y popular y que de batalla al modelo neoliberal y de derecha impuesto por Morales y Macri”, expresó Paula Álvarez Carreras, candidata de Unidad Ciudadana.

Este fin de semana Ferreyra dijo al diario La Nación que “si fuera hipócrita apoyaría a Fernández-Fernández”. No es la primera declaración que hizo en contra de la fórmula presidencial. Anteriormente, había dicho que si Cristina Fernández de Kirchner no tuviera nada que esconder, se sentaría ante el juez a dar explicaciones. Algo inexplicable cuando la senadora se presentó ante cada uno de los llamados a indagatoria, en proceso en los que se impidió el legítimo derecho a la defensa, tal como denunciaron sus abogados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Habrá que ver si el PJ de Jujuy modifica su postura para las elecciones de agosto y octubre o si jugará como lo hizo hasta ahora para la alianza Cambiemos.