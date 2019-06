“No descarto hacer política en mi vida porque tengo una vocación pública y me encanta colaborar y estar al servicio. Pero hoy no están dadas las condiciones”, afirmó el conductor Marcelo Tinelli en la conferencia de prensa posterior a la entrega de los premios Martín Fierro. Fue crítico con los armadores del espacio Alternativa Federal –Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Miguel Angel Pichetto y Sergio Massa–, que se diluyó en poco tiempo. “Trabajé en un espacio que se estaba armando. A las pruebas me remito donde terminó todo”, explicó. “Habría que preguntarles a los dirigentes. Cada uno eligió otro camino, se fue disgregando el poder para un lado y para el otro. No se dio una unión”, agregó. Con todo, no descartó de postularse en algún momento. “Era una posibilidad, que podía ser como no. No tengo apuro, ya llegará”, respondió.