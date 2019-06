El candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, dio una extensa conferencia de prensa en el Senado. Contó que Macri lo llamó ayer por la tarde para hacerle el ofrecimiento. "Les han repartido un conjunto de ideas de por qué acepté la propuesta del presidente de la Nación, quien tiene el poder político y tiene los votos. Inmediatamente, le dije que sí. No hubo ningún tipo de duda", sostuvo Pichetto. "Si había alguna, creo que vale el coraje de este desafío que tiene la Argentina de salir a un camino de crecimiento, de esperanzas, de unidad nacional". Indicó, además, que renuncia a la presidencia del bloque del PJ.

En el documento que le repartió a los periodistas citó a otros vicepresidentes, a Carlos Pellegrini, Elpidio González, Hortensio Quijano, Carlos Perette y Vicente Solano Lima, este último el conservador compañero de fórmula de Héctor Campora. "Esta decisión es de carácter personal. Renuncio a la presidencia del bloque del PJ. Libero a mis compañeros de este compromiso, que tuve por 17 años. A partir de ahora, mi compromiso es con esta propuesta política", anunció.

Quizás por su parecido con Frank Underwood, hizo mucho hincapié en que respetará lo que llamó "los límites del vicepresidente". "El vicepresidente tiene que acompañar al presidente y no interferir en el poder, que está en la figura del presidente", insistió.

Sobre sus ex compañeros de Alternativa Federal aseguró: "Estaba decidido porque el espacio federal se había achicado notablemente. Es un escenario que se polariza". "Le he informado a Juan Manuel Urtubey. También a Sergio Massa. He conversado con el gobernador de Córdoba (Juan Schiaretti) y he hablado con numerosos gobernadores del peronismo de todas las provincias. Vamos a convocar a muchos dirigentes del peronismo que están excluidos", se envalentonó.

No obstante, indicó que no cambiará su posición sobre los fueros de los senadores (y particularmente, de Cristina Fernández de Kirchner): "La posición es la misma que he tenido siempre. No voy a modificarla".

"Nunca es bueno que vuelva el pasado. Es un debate que tiene que ver con el destino de Venezuela, tiene que ver con la vigencia de modelos autoritarios", aseguró Pichetto, quien consideró que "hay que jerarquizar a las Fuerzas Armadas. Hay que dejar de mirar la Argentina con la lógica de cincuenta años atrás". Incluso citó la doctrina estadounidense de los espacios vacíos, que plantea que los espacios que deja el Estado son ocupados por el terrorismo o la delincuencia.

"Eso del consenso de Washington ya no importa en la Argentina. Acá lo que se discute es el capitalismo", afirmó Pichetto. En un momento, debió parar de hablar unos segundos. "No estoy emocionado. Las emociones no forman parte de mi temperamento", aseguró Pichetto, quien --no obstante-- dijo que por las mañanas suele estar de mal humor y que, a veces, le dura todo el día.

Pichetto venía teniendo declaraciones cercanas al Gobierno incluso cuando seguía siendo precandidato opositor. Ya había dicho que en un ballotage votaría por Macri. "El ciclo de Macri termina en 2023", había asegurado. Como ocurrió con otros candidatos, ayer circularon viejos tweets de él. En uno, decía: "El gobierno de Mauricio Macri aumentó todo y generó más incertidumbre, endeudamiento, un proceso de empobrecimiento de la clase media y de los trabajadores".