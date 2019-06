El titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, en diálogo con Gisela Marziotta, en la AM750, reafirmó la necesidad de “ampliar las mayorías para que la Argentina termine con esta pesadilla que está viviendo”.

Acerca de la decisión de Miguel Angel Pichetto de acompañar en la fórmula presidencial al actual mandatario, Gioja dijo que parecía "ficción". "Un peronista no puede apoyar lo que está pasando en la Argentina, que se destruya la industria”, advirtió el ex mandatario de San Juan, quien agregó la decisión de Pichetto no cambiaba las perspectivas del peronismo.

“Vamos a defender a muerte que no nos saquen ninguna bandera y que no perdamos ningún voto. Convocamos a todos los radicales, a todos los partidos provinciales a que vengan a conformar un gran frente opositor", concluyó.