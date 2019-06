Para festejar el 40º aniversario de The Cure, Cinemark y Hoyts proyectarán el 29 de agosto el icónico concierto The Cure-Anniversary 1978-2018 Live In Hyde Park London. Este podrá verse en los complejos de Cinemark: Palermo, Malvinas Argentinas, Mendoza, Santa Fe y Neuquén, y Hoyts: Abasto, Unicenter, Quilmes, Moreno, Rosario, Patio Olmos y Salta. Las entradas ya se encuentran a la venta en www.cinemarkhoyts.com.ar y en las boleterías de los complejos.