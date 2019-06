Frank Kudelka tomó ayer las primeras decisiones respecto al armado del plantel para la próxima temporada y adelantó los nombres que no tendrán en cuenta, y entre los que se destaca el delantero Francisco Fidryszewski. En cuanto a refuerzos, no hay negociaciones avanzadas y la dirigencia aún no abrió al fideicomiso para reunir dólares a pesar de que el proyecto ya cuenta con autorización judicial.

Luego de diez días de evaluación al plantel, Kudelka dio a conocer los primeros nombres que no formarán parte de su equipo. El técnico leproso anunció que prescinde de Fidriszewski, Lisandro Alzugaray, Leonel Ferroni y Angelo Gabrielli (el uruguayo llegó el año pasado y jugó solo unos minutos, como la mayoría de los refuerzos que sumó el club en los tres últimos años). Al tiempo que tampoco se integrarán al equipo jugadores que regresan a la institución tras jugar a préstamo en otros clubes, como Mauricio Tevez y Mauricio Tissera, entre otros.

Kudelka espera ahora por la contratación de cinco refuerzos, aunque la dirigencia por ahora no lleva adelante mayores negociaciones y se ocupa por vender. Tampoco en el club se mostró interés firme por concretar el fideicomiso propuesto por la oposición. El mismo está autorizado por el juez y resta solo firma de dirigentes y fiduciarios, pero la directiva no tiene ningún contacto con las agrupaciones opositoras, desestimando así la importancia de la iniciativa.