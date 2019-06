Diego Zabala será el segundo refuerzo de Central y en las próximas horas se espera firmar la llegada también de Cristian Chávez. La dirigencia de Central, a pesar de las dificultades económicas, resolvió hacer el esfuerzo económico por traer los nombres pedidos por Diego Cocca, aunque ahora la prioridad será lograr la transferencia de un jugador para lograr oxigenar las cuentas en rojo de la entidad. Por otra parte, ayer Matías Caruzzo aseguró su continuidad en el equipo. "No voy aclarar cosas que no dije, tengo un año más de contrato en Central y estoy con las mismas ganas de siempre", señaló el defensor.

El lunes llegó Ciru Rius, hoy se espera la definición de la contratación de Zabala y luego será el turno de Chávez. Las gestiones por refuerzos en Central avanzaron en las últimas horas por decisión de la dirigencia más allá de que el libro de pases cierra a fin de julio.

Zabala no se presentó ayer a la pretemporada de Unión porque Central tiene muy avanzada la compra de su pase, que pertenece una mitad al tatengue y la otra al club que lo formó, Racing de Montevideo. Hoy se espera firmar el pase de Zabala para que de inmediato se sume a los entrenamientos en Arroyo Seco.

Aunque no está aún acordado en detalles, también se espera para hoy la concreción de la llegada del delantero Chávez de Aldosivi. Si prosperan los acuerdos, el goleador del Tiburón quedará a disposición de Cocca a más tardar la semana próxima. Con estas incorporaciones, Central no se retira del mercado de pases. Según anticiparon a este diario fuentes del club, el técnico busca traer un delantero más anta la baja por lesión de Fernando Zampedri, quien necesitará seis meses de recuperación.

Pero para los directivos ahora sí la prioridad será concretar una transferencia. Al que quieren vender en Arroyito es a Leonardo Gil pero las propuestas que llegarán serán por Jeremías Ledesma. "Una venta es muy necesaria, pero no hay todavía ninguna oferta", asumió un asistente a la tesorería auriauzul.

El entrenador, entre los puestos a reforzar, solicitó un zaguero central, aunque ayer Caruzzo despejó dudas sobre su permanencia en el club. "A mí me gustan que las cosas queden claras, en lo futbolístico uno puede jugar bien o jugar mal, está dentro de los parámetros, pero no puedo aclarar cosas que no dije. Estoy con las mismas ganas, eso me deja tranquilo. La realidad es que me queda un año más de contrato con el club", afirmó el ex defensor de San Lorenzo.