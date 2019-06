La Selección Mayor continúa con su preparación de cara al debut en la Copa América de Brasil, que será el próximo sábado frente a Colombia, en un partido correspondiente al Grupo B. Angel Di María parece ganarle la pulseada a Matías Suárez y sería titular en la ofensiva, aunque en un sistema 4-4-2, en tanto bajo los tres palos estará Franco Armani. Resta confirmar un lugar en el mediocampo que se disputan Roberto Pereyra y Leandro Paredes. Asimismo, una de las dudas que tenía el entrenador Lionel Scaloni estaría resuelta, ya que el defensor Germán Pezzella practicó sin la máscara y en principio formaría parte de los once para el arranque de la competencia.

Instalado desde el domingo en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía, a la espera de su primer compromiso en la Copa América de Brasil ante Colombia, el seleccionado argentino sigue la puesta a punto, mientras Scaloni define el equipo para el sábado.

De momento, el técnico confirmó en el arco a Armani, el guardavalla de River que desde el arribo de la delegación argentina a tierra brasileña comparte habitación con su par de Boca, Esteban Andrada, mientras que Agustín Marchesín, el tercer arquero que conforma la lista de 23 futbolistas, es el único del plantel que quedó solo en un cuarto.

Si bien la presencia de Pezzella en el debut de Argentina en la Copa América sigue siendo una incógnita, desde las redes sociales publicaron una foto que se entiende como un indicio positivo, ya que el ex defensor de River se entrenó sin máscara. El 5 de mayo, Pezzella se fracturó el maxilar jugando para Fiorentina ante Empoli, fue operado y no perdió terreno desde lo físico, porque pudo trabajar a los pocos días de ser intervenido. Sin embargo, todavía siente algunas molestias que lo pondrían en duda para el partido ante los cafeteros. Y como la intención del cuerpo técnico es no arriesgarlo en este primer encuentro, Juan Foyth --titular en el amistoso ante Nicaragua-- aparece con chances de meterse entre los titulares por encima de Rogelio Funes Mori.



En tanto, el mayor interrogante en el bunker argentino pasó de la defensa al mediocampo. Parecía que Paredes tenía su lugar junto a Giovani Lo Celso y Guido Rodríguez, pero Scaloni podría optar por un futbolista que pueda desempeñarse por la banda y ahí ganaría terreno el tucumano que milita en el Watford de la Premier League. El probable 11 para el debut sería entonces con Armani; Renzo Saravia, Pezzella o Foyth, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes o Pereyra, Rodríguez, Di María; Messi, Agüero.