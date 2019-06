Los docentes universitarios rosarinos nucleados en Coad definen hoy en un plebiscito vinculante la continuidad o no del gremio en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). "La decisión que estamos a punto de tomar en Rosario es producto de una larga discusión que venimos teniendo lxs docentes a lo largo de este último tiempo, aunque podríamos decir que la tenemos desde el momento de la partición de nuestro gremio a nivel nacional", señaló la titular de Coad, Laura Ferrer Varela (foto), quien impulsa irse de Conadu. La respuesta vino de las comisiones directivas de varios sindicatos de docentes universitarios que piden permanecer en el gremio rosarino en la Federación nacional que conduce Carlos De Feo.

"La pertenencia de su Asociación de Base a la Conadu es imprescindible para seguir profundizando un modelo sindical docente universitario de alcance nacional enriquecido por la diversidad de los aportes locales, coherente con sus convicciones democráticas, con nítida presencia en todas las Universidades Nacionales y fuertemente articulado con las organizaciones sindicales y sociales", dijeron.

En todas las unidades académicas de la UNR y en la sede de Coad, los afiliados al gremio de docentes universitarios rosarinos definen hoy con su voto la permanencia o no del sindicato en Conadu. La pertenencia a la Federación nacional es cuestionada por la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo del gremio que conduce Ferrer Varela. "Conadu es una herramienta que fue, que ya no satisface ni contempla las necesidades de las y los trabajadores docentes a nivel nacional. Debemos construir una herramienta unitaria de todo el conjunto de los trabajadores, que verdaderamente esté en la calle y que no ceda ante las presiones de este gobierno o de cualquier otro y que prevalezca en sí el firmar el acuerdo por un monto de dinero que es la cuota solidaria que le dan cada vez que se firma la paritaria nacional", dijo ayer la titular de Coad.

Ferrer Varela consideró además que la Federación nacional, a lo largo de este tiempo, "se ha ido transformando en una herramienta cada vez más burocrática, están atornillados a un sillón y no contemplan cuáles son los intereses verdaderos de los docentes, y prevalecen sus propios intereses". Según la titular de Coad, el cambio podrá realizarse "sólo si nos unimos todas las asociaciones de base que venimos peléandola desde distintos lugares. Eso significa plantear convenio colectivo de trabajo, las modificaciones que necesitamos, condiciones y ambiente de trabajo, hacer un estudio real de cuáles son las necesidades en cada una de las universidades para demandarle al gobierno nacional los cargos necesarios, todas esas cosas Conadu las ha dejado de lado".

En el comunicado dirigido a los afiliados a Coad para que voten la permanencia en Conadu, las comisiones directivas de los sindicatos docentes de las universidades de Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Cuyo, San Juan y Villa Mercedes, señalaron: "Quienes dicen defender los derechos de lxs docentes, un modelo sindical democrático y la unidad de lxs trabajadorxs, son quienes más deben encarnar en la práctica esos valores que compartimos. Hacer lo contrario no es otra cosa que horadar la credibilidad de la dirigencia gremial -en primer lugar, la suya- y ser funcionales a quienes procuran destruir el movimiento obrero argentino".