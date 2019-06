"Debemos generar un nuevo liderazgo como ciudad"

El candidato a intendente de Rosario por el Frente Juntos, Roberto Sukerman, se para desafiante ante el escenario de paridad que le plantean las encuestas frente al postulante del Frente Progresista, Pablo Javkin. Asegura que esa situación no ha cambiado su estrategia electoral. "Las Paso mostraron nuestro punto de partida, que fue alto, y de ahí en más pensamos en todo lo que tenemos por crecer", remarca.

-¿Pensaste en revisar tu estrategia de campaña a partir escenario de paridad con Javkin que plantean las encuestas?

-Nuestra estrategia siempre fue estar en la calle, cerca de los rosarinos, hablando con todos los sectores y eso no lo hemos cambiado. Sabíamos que la interna del Frente Progresista tuvo sus componentes atractivos, lo cual sedujo a un sector del electorado a participar en esa disputa. Pero nosotros consideramos que las Paso mostraron nuestro punto de partida, que fue mucho más alto que en elecciones anteriores, y a partir de ahí proyectamos todo lo que tenemos para crecer. Hoy nuestro diálogo es con sectores de Rosario que ven un agotamiento en la gestión del Frente Progresista y que saben que nuestro proyecto de gobierno viene a mejorar lo que se hizo, pero sobre todo a hacer todo lo que no se hizo. Y en este sentido, estamos convencidos de que tenemos que generar un nuevo liderazgo como ciudad, por eso hablamos de un gobierno de coalición, ampliando nuestra base política con espacios que tienen mucho que aportar a la gestión.

-En el reciente debate fuiste uno de los pocos candidatos que nombraste a tu candidato a gobernador y a la fórmula presidencial Fernández-Fernández… ¿eso obedece a la unidad del peronismo o sentís que es un proyecto integral en el que participás?

-Nosotros estamos convencidos de todos nuestros candidatos en todas las categorías. Con Omar Perotti tenemos una excelente sintonía en el diagnóstico y en el plan de acción que necesitamos para Rosario y Santa Fe en los próximos años. Por ejemplo, proponemos bajar el precio del boleto en Rosario y Omar propone boleto educativo gratuito para estudiantes y trabajadores. Ocurre lo mismo a nivel nacional, hoy Alberto Fernández y CFK representan la opción más sólida para enfrentar a Cambiemos y que el 10 de diciembre sea el último día que Macri gobierne este país. El peronismo en amplia mayoría ha optado por el camino de la unidad porque es la única forma de terminar con este modelo de saqueo y hambre.

-Hiciste propuestas concretas para integrar a Miguel Cappiello en Salud, y a Ciudad Futura en Economía Social. ¿Cómo puede leer el electorado esta propuesta de ampliar la base del justicialismo?

-Nuestra propuesta de convocar a otras fuerzas políticas es algo que planteamos desde el comienzo. Gobernar Rosario requiere de los mejores cuadros políticos y técnicos, por eso vamos a conformar un gabinete de lujo donde no vamos a pedir filiación política, pero sí ideológica. En este sentido, creemos que hay que tomar lo mejor de cada casa y llevarlo adelante. No importa de dónde provengan las ideas, si es buena para la ciudad, la vamos a concretar. En el caso de la convocatoria que hicimos a Cappiello, su respuesta fue un agradecimiento al reconocimiento de políticas en materia de salud que fueron buenas para los rosarinos. Estamos convencidos de que hay que continuar y profundizar muchas de las políticas públicas que se han llevado a cabo en estos años, y la política de salud es un claro ejemplo de eso .

-¿Es posible bajar el precio del boleto del colectivo en Rosario?

-Es posible y vamos a hacerlo subiendo más pasajeros al sistema de transporte público. En los últimos dos años los boletos vendidos del TUP pasaron de 10,5 millones a 9,5 millones. Ese millón de pasajeros que se bajó del colectivo representa una caída de casi el 10% en dos años .Entre diciembre de 2015 y hoy el aumento del boleto fue muy superior a la inflación medida por el IPEC. Si el boleto hubiera acompañado la inflación hoy sería de $18,14.La inflación fue del: 188%. El boleto aumentó un 268%. Pasó de $6,30 a $23,17. Queremos un boleto que puedan pagar los rosarinos.

-Siempre fuiste partidario de una mayor ingerencia local en el tema de seguridad, ¿de qué manera el intendente puede tener más peso en la materia?

-Proponemos la participación directa del intendente en los temas de seguridad. Como por ejemplo en la elección del Jefe de Policía de la ciudad y en su remoción, un modelo que se aplica en Colombia. También a través de la intervención directa en las políticas de seguridad en el territorio de la ciudad y su zona metropolitana.

-Hay entre tus propuestas una clara alusión a un drama que se vive en este momento que es en el trabajo.

-Hoy los rosarinos y rosarinas no tienen trabajo, 1 de cada 4 es desempleado o sub ocupado. Vamos a crear 6 mil puestos de trabajo. Hay 141 municipios que tienen parques industriales y Rosario no. Vamos a crear un parque industrial para reactivar la economía y tener más contribuyentes. Le vamos a sacar el pie de encima a los industriales y pequeños comerciantes. Vamos a suspender el cobro del DREI por dos años para pequeños comerciantes e industriales y beneficiar a 40 mil pequeños contribuyentes.