Uno de los temas de Vesúvio es “Meu romance”, un bolero que reaparece como bonus track con el nombre “Esplendor” en una versión en castellano de Jorge Drexler, que canta junto a Djavan. “Cuando lo compuse, pensé que sería bueno hacer una versión en castellano para lanzar en América latina. Para eso me contacté con Drexler, que es un artista completo, escribe bien y tiene mucha musicalidad”, explica Djavan. “El hizo una versión casi literal. Grabó su parte en Madrid y yo hice la mía en Río de Janeiro, y en la mezcla armamos una versión un poco extraña. El canta primero todo el tema solo y después lo canto yo. Recién al final nos juntamos. Quedó bien, me pareció mejor hacer así. Cuando se divide un dúo para que uno y otro se alternen varias veces, la emoción así no fluye, se diluye”.

Las colaboraciones no abundan en la trayectoria artística de Djavan. La última vez que había incluido un dúo con un invitado en un disco había sido en 2001, con Cassia Eller en el tema “Milagreiro”. “No creo ser un artista solitario a ultranza, pero estoy convencido de que un dúo es el resultado de un encuentro satisfactorio, de una convergencia musical y emocional, de una admiración mutua. En la Argentina hice un tema a dúo con Fito Paez para un disco suyo –‘She’s mine’, en Circo Beat– y antes en Brasil hice con Gilberto Gil, con Gal Costa, con Chico Buarque. Esta ‘parcería’ con Drexler resultó muy buena, seguramente ya nos conoceremos en el futuro y quién sabe si no surgen otras colaboraciones”.