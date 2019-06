El ex juez y actual ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, se corrompió. Así declaró Alfredo Attie, camarista del Tribunal de Justicia de San Pablo y presidente de la Academia Paulista de Derecho, al sitio web brasileño Universa. “El sistema jurídico se corrompe cuando el principio del juez natural se quiebra”, afirmó Attie, quien aseguró que vistas las informaciones reveladas el domingo por el sitio The Intercept de conversaciones entre fiscales de la Operación Lava Jato y el entonces juez Moro, éste habría cometido ese ilícito. El camarista indicó, asimismo, que se puede declarar la nulidad de los procesos juzgados por Moro. “La principal razón para lograr la nulidad de cualquier proceso, sobre todo penal, deriva de la suspensión del juez o jueza que profiere una decisión. En Teoría del Derecho, eso se llama ‘principio del juez natural’. El juez debe ser imparcial, no puede tomar una decisión si tuviese interés en el resultado del proceso o si se hubiera corrompido, por ejemplo”, dijo Attie. “Lo peor que puede suceder en una sociedad es que el juez se vuelva parcial. Él no juzga más. Pasa a participar del proceso, se vuelve parte”, continuó. A la pregunta de la periodista sobre si este sería el caso de los mensajes intercambiados entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, el juez contestó afirmativamente. “Esto quiere decir que cualquier tribunal, al tomar conocimiento de esa ilegalidad debe declarar la nulidad del proceso”, sentenció.