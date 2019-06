El presidente Mauricio Macri volvió a criticar la entrega de netbooks en el marco del programa de inclusión digital Conectar Igualdad implementado por la gestión anterior. “Decidimos salir de un modelo en el que les llevamos a los chicos una computadora que envejece rápidamente”, sostuvo, luego de presentar el plan Aprender Conectados junto a la gobernadora María Eugenia Vidal en un jardín de Tres de Febrero. Las declaraciones del mandatario, que llegan poco después de haber comparado la distribución de los equipos con “repartir asado y no tener parrilla”, generaron malestar en los miembros de la comunidad educativa, para quienes el problema de la brecha digital pasó a ser mínimo en contraste con la falta de insumos e infraestructura en las escuelas.

Aprender Conectados fue creado por decreto en mayo de 2018 y reemplazó al programa Conectar Igualdad lanzado en 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El plan iniciado por el gobierno de Cambiemos incorporó a los niveles inicial y primario y se planteó el ambicioso objetivo de “adecuar los proyectos pedagógicos para que garanticen la alfabetización digital de todos los niños y jóvenes”. Desde el primer momento, la cartera educativa buscó destacar las bondades de un plan que no sólo continuaría con la distribución de equipamiento tecnológico en los establecimientos, sino que también crearía laboratorios de programación y robótica. Sin embargo, no hay datos oficiales que den cuenta de ello y, de hecho, la inversión en el Plan Nacional de Educación Digital –que enmarca Aprender Conectados– viene cayendo sostenidamente desde 2016.

Ahora, a poco más de un año de la publicación del decreto y en los meses decisivos de la campaña electoral, Macri se vanaglorió por un supuesto ranking que ubica a Argentina “entre los cinco países que le da herramientas digitales en robótica, inteligencia artificial a todos los alumnos”. “Nos pone al mismo nivel que Malasia, Singapur, Reino Unido y Estonia, ahí está la Argentina”, agregó, acompañado también por el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, y por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

“Lo del Presidente es un nuevo acto de cinismo, fundado en el más absoluto desinterés. Cuando decían que iban a continuar lo que estaba bien, estaban mintiendo”, dijo a PáginaI12 Alberto Sileoni, ministro de Educación entre 2009 y 2015. El educador, bajo cuya gestión se creó Conectar Igualdad, realizó una crítica pormenorizada de las palabras que esbozó Macri en su discurso de ayer. “El Presidente dice que tenemos que pensar cómo darles herramientas a los chicos y elimina un programa que distribuyó 5,4 millones de netbooks; celebra que salimos de un modelo 1 a 1 para meternos en las aulas digitales, cuando a las Aulas Digitales Móviles las incorporó, en el año 2013, el gobierno anterior”, disparó el ex funcionario, y . Por otro lado, Sileoni aseguró que las declaraciones del Presidente sobre los docentes –a quienes describió como “el puente de oro que tiene la sociedad con el futuro”– “llegan muy tarde”. “Tanto él como la gobernadora los vienen humillando desde que asumieron: hicieron todo lo posible para denostarlos, los reprimen, les sacan la paritaria nacional y los intentan sustituir por voluntarios”, aseveró.

“Me genera sorpresa el desconocimiento del presidente sobre lo que es la tecnología”, consideró por su parte Silvina Givrtz, ex directora ejecutiva de Conectar Igualdad. “La tecnología nace obsoleta, siempre envejece, y esa es una de sus características específicas, por eso nos cerciorábamos de que en cada licitación se incluyeran avances nuevos”, detalló. Además, la actual secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza recordó que “en campaña, Macri decía que iba a continuar y profundizar CI”. “Lo reemplazó y creó otro que no tiene nada que ver porque, al no seguir el modelo 1 a 1, Aprender Conectados reduce el tiempo de acceso a la tecnología de los chicos de sectores vulnerables”, explicó, y sentenció: “Da mucha pena que el presidente no esté pensando en los que menos tienen, cuando lo que tiene que hacer la educación es igualar”.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.