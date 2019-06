Luego de dividirse por conflictos internos en 2017, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica conformarán finalmente hoy su alianza electoral en Capital Federal. Lejos de entorpecer ese proceso que se concretará hoy antes de la medianoche, la postulación del peronista Miguel Pichetto como precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri fue recibida en el radicalismo porteño como un gesto de amplitud, en línea con lo que venían reclamando desde hace meses. En ese contexto, fuentes del PRO y la UCR confirmaron a Página/12 que el diputado nacional, Martín Lousteau, encabezará la lista de candidatos a senadores nacionales, cerrando así la posibilidad de competir contra Horacio Rodríguez Larreta por la jefatura de Gobierno como ocurrió en 2015.

"Nosotros vamos a seguir trabajando para que se siga ampliando este espacio", aseguró a este diario Guillermo de Maya, el titular del Comité radical de la Ciudad de Buenos Aires. En particular, apuntan a la posibilidad de sumar otros espacios como el socialismo y el GEN, de Margarita Stolbizer. Si bien el perfil ideológico de Pichetto no es el más afín a un sector de la UCR porteña, rescatan el cambio de actitud de Macri al abrir la fórmula presidencial a otros actores que no pertenecen al PRO y esperan que otros dirigentes del PJ no kirchnerista puedan seguir los pasos del ex titular del Bloque Justicialista en el Senado.

Respecto de las negociaciones por el armado electoral en Capital Federal, se definieron reglas de juego para conformación de la alianza. Si bien no está previsto que haya competencia en las PASO en este turno, se autorizó que quien presente una cantidad de avales pueda presentar precandidaturas en la Ciudad. Y lo que es más importante, se autorizó que los distintos precandidatos, ya sea a diputados o senadores nacionales como a jefe de Gobierno, puedan adherir sus boletas a cualquiera de los precandidatos a presidente del frente. Además, se establecerá un piso de 15 por ciento para poder integrar la lista de legisladores mediante la fórmula D'Hondt.

Otro aspecto clave para la definición de la candidatura de Lousteau a senador es el lanzamiento de Matías Lammens como precandidato a jefe de Gobierno. El perfil del presidente de San Lorenzo despertó algunas luces amarillas entre los estrategas del PRO, que lo ven como un dirigente que puede acaparar votos en los sectores medios porteños desencantados con la gestión de Cambiemos. La figura de Lousteau, en ese esquema, podría contener parte de la fuga hacia otros espacios.