El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 autorizó a la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Cuba por tercera vez para visitar a su hija Florencia, entre el 2 y el 10 de julio. CFK viajó a mediados marzo y a fines de abril a visitarla a la isla caribeña, donde Florencia está sometiéndose a un tratamiento médico por un cuadro de estrés postraumático.

Como en las otras oportunidades, el fiscal Diego Luciani se opuso ayer a autorizar el viaje porque podría coincidir con alguna de las audiencias de la causa de la Obra Pública, en la que es investigada por supuesto direccionamiento de contratos a favor del empresario Lázaro Báez. A pesar de la negativa del fiscal, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que no había motivos para negarle el permiso.

El TOF 5 juzga a la senadora y actual precandidata a la vicepresidencia, a Florencia y a Máximo Kirchner, entre otros procesados, por asociación ilícita y lavado de dinero. Junto con la exmandataria también son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López (condenado hoy a 6 años de prisión en la causa de los bolsos del convento de General Rodríguez) y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos, todos ellos detenidos.