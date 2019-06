Delfina Pignatiello sigue haciendo historia en la natación. La joven argentina no detiene su progreso y este miércoles volvió a demostrar su gran momento: batió su record nacional de los 400 metros libre, y fue medalla de plata en la etapa de Canet (Francia), del circuito Mare Nostrum. En un mano a mano infernal con su gran rival de los últimos dos años, la húngara Ajna Kesely, la sanisidrense de 19 años llegó segunda con 4m06s61, apenas a seis centésimas de la europea.

Con esta marca, Pignatiello quebró el record argentino de 4m08s33, que había logrado en el Mundial Juvenil de Indianápolis 2017. Y llegó a apenas 59 centésimas del record sudamericano, que la venezolana Andreína Pinto posee desde el Mundial 2013.

Pignatiello no se olvidó en esta oportunidad de sacarse los auriculares inalámbricos, como había hecho el martes durante los 800 metros libre, prueba en la que también fue segunda detrás de Kesely, con record sudamericano. Por este hecho, dio la vuelta al mundo y hasta ella misma expresó su vergüenza y se hizo bromas.



La joven de San Isidro se colgó la medalla de plata el martes último, al terminar segunda en los 800 metros libre con un tiempo de 8m24s33. Con esta marca, estableció un record sudamericano absoluto en esa prueba, al bajar su propio registro de 8m25s22, con el que había ganado el oro en el Mundial Juvenil de Indianápolis de 2017. Lo curioso de ese día fue que lo logró sin sacarse los auriculares inalámbricos, con los estaba escuchando música cuando fue directo a su andarivel. "Sí, eso pasó. Sí, todavía funcionan. No, no me di cuenta que los tenía puestos. Y no, no había música sonando durante la carrera. La mejor parte: mejor marca personal y récord sudamericano después de casi dos años. Alguien está volviendo”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.