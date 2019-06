El 12 de junio, a las 17, en la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ejercicio de Representaciones Artísticas. La iniciativa se generó a partir de la denuncia de Thelma Fardin, radicada en la justicia nicaragüense, sobre el abuso sexual que sufrió en una gira de la serie “Patito Feo”, en Managua. “La valiente denuncia realizada por la actriz Thelma Fardin en diciembre del año pasado no sólo puso en evidencia la precaria situación en la que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país participan de distintas representaciones artísticas, las falencias del Estado al momento de ejercer su obligación de control y las situaciones de abuso psicológico y físico vividos en los espacios de trabajo, sino que interpeló a toda la sociedad y, en particular, a nosotros los legisladores, a llenar este existente e injustificado vacío legal”, recalcó Daniel Filmus, el autor de la iniciativa y Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. El proyecto cuenta con el acompañamiento de las diputadas/os Daniel Lipovetzky (PRO), Martín Lousteau y Carla Carrizo (Evolución Radical), Brenda Austin y Facundo Suárez Lastra (UCR); Cristina Álvarez Rodríguez, Mónica Macha, Vanesa Siley y Hugo Yasky (Frente Para la Victoria-PJ); Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino); Daniel Arroyo (Red Por Argentina), Sergio Ziliotto, Elda Pertile y Carolina Moisés (Justicialista); Cecilia Moreau (Federal Unidos por una Nueva Argentina) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita). El apoyo transversal genera un respaldo multipartidario para que se comprenda que las denuncias sobre acoso, violencia, maltratos e intimidaciones no son aisladas y que ameritan un cambio no solo caso por caso, sino en los modos de producción de la televisión en Argentina.