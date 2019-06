2...años por lo menos, hace que se prometen obras de ampliación del jardín Quiero Mimos, del Hospital Garrahan, denuncian sus trabajadorxs, quienes permanecen en estado de alerta y movilización precisamente porque no se estaría permitiendo el ingreso de lactantes a ese jardín maternal. “Las madres y bebés en período de lactancia y niñxs menores de 3 años que no cuentan con familiares o adultos de confianza para su cuidado no pueden quedar a la deriva. Muchas madres que se enfrentan a esta problemática están soportando también complicaciones en sus embarazos producto del estrés”, advierten en un comunicado. El conflicto alcanza a un alto porcentaje del plantel del Garrahan, que no cuenta con jardines maternales cercanos para garantizar la lactancia materna hasta los 6 meses e incluso hasta los 9 meses que existe en Quiero Mimos. “Frente a los aranceles de las guarderías, nuestro salario, devaluado desde hace años, es incapaz de solventarlo.”