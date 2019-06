¿Soy gordita o estoy gordita? Las delicias del idioma castellano que otorgan o identidad o cualidad… ustedes elijan pero atentxs con la elección, porque esa respuesta es reflejo de ustedes.

Nunca fui muy rosquera con mi cuerpo y con la imagen que se proyecta de él, quizá debido a los yeites de la profesión, aprendí a conocer mi cuerpo para poder expresarme, y en este permanente viaje aprendí a amarlo en todos sus estados y transformaciones. Me sentí por fuera de la norma re-inventando mi belleza. Me peleé con los cánones de femineidad establecidos cuyos estandartes de belleza terminan funcionando como una especie de control de la subjetividad, o en criollo: te cagan la vida y tenés que hacer 14 años de terapia para descubrirte hermosa. El teatro, por suerte, me ahorró todo eso.

Dejá en libertad tu mondongo, lucilo con orgullo, abrazá tu cuerpo disidente, explorá tu sexualidad y mandá bien a la hoguera todo lo que con “Cis Heteronormatividad” construiste y te hicieron creer. La belleza y la femeneidad se construyen y de tus manos depende esta artesanía… el resto: sonreí, que somos muchas y estamos juntas.

María Viau: Actriz de Anita o la tragedia de las partes. Sábados a las 18 en Teatro El Tinglado.

Mario Bravo 948. CABA.