La fecha límite para la inscripción de alianzas electorales se cumplió anoche. Con un cierre agitado y apretado finalmente fueron ocho los frentes inscriptos para participar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y luego en las generales del 27 de octubre.

Juntos por el Cambio

El oficialismo, que hasta las elecciones legislativas de 2017 llevaba el nombre de Cambiemos, esta vez será Juntos por el Cambio. Con la novedad de la inclusión del senador justicialista Miguel Ángel Pichetto en la fórmula como vicepresidente de Mauricio Macri, el frente quedó conformado por los mismo partidos por los que estaba compuesta la alianza inicial: el PRO, la UCR, la Coalición Cívica – ARI, el Partido del Diálogo, el Partido Fe, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Unión Popular.

Frente de Todos

La mayoría del peronismo unido y sus aliados se llamará el Frente de Todos. La fórmula presidencial estará compuesta por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Los partidos que la integran son dieciséis: el Partido Justicialista que preside José Luis Gioja; el Frente Renovador, de Sergio Massa, Compromiso Federal, del puntano Alberto Rodríguez Saá; el Movimiento Yrigoyenista, del diputado radical Leopoldo Moreau; el Partido Intransigente y el Partido Comunista. Además están el Partido del Trabajo y el Puebl;o del camionero Hugo Moyano; Unidad Popular, de Víctor de Gennaro; el Partido Solidario, de Carlos Heller; Proyecto Sur, de Fernando "Pino" Solanas; Somos, de Victoria Donda; el partido Forja, del radical Gustavo López; Kolina, de Carlos Castagnetto; Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella; y el Frente Grande que encabeza el intendente de Ensenada, Mario Secco y el Partido de la Victoria, de Diana Conti.

Consenso Federal 2030

La propuesta que buscaba ensanchar una tercera posición por fuera de la polarización entre macrismo y peronismo que se llamaba Alternativa Federal se fracturó y adoptó el nombre de Consenso Federal 2030. La fórmula está integrada por el economista Roberto Lavagna y el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey. También la integran el Partido Socialista, el GEN, Tercera posición, Celeste y Blanco, el Movimiento Libres del Sur, el Partido Federal y el Demócrata Cristiano.

Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad

El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad quedó conformado por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, con los diputados Nicolás del Caño y Romina del Plá como candidatos a la presidencia.

Alianza Despertar

Por los agrupamientos de la derecha se destaca la Alianza Despertar que lleva al economista ultraliberal José Luis Espert como precandidato presidencial, quien aún no tiene compañero de fórmula. Está compuesto por la Ucedé y UNIR de Alberto Asseff.

Frente Nos

El Frente Nos que encabeza el ex titular de aduanas, el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, esta integrado por los partidos Conservador Popular, Acción Chaqueña, Fuerza Republicana y Nueva Unidad Ciudadana de la ex diputada Cinthia Hotton, militante evangelista.

Frente Patriota

El Frente Patriota, del neonazi Alejandro Biondini, está por el partido Dignidad Popular , el Movimiento y Frente Patriota. Biondini llevará como acompañante en la fórmula presidencial al ex carapintada Enrique Venturino.