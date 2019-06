La derecha se disputa votos entre sí. "(El presidente Mauricio) Macri no cambió nada. Ha mostrado ser un envase vacío de contenido", señaló a la AM750 José Luis Espert, flamante candidato de la alianza Despertar, que conforman la Ucedé y el Partido Nacionalista Constitucional. "Somos un a cosa muy diferente", agregó el economista ultraliberal para diferenciarse del oficialismo nacional.

"Yo no entiendo como un político dedicado a hacer política económica no ha conectado lo que nos pasa con lo que hacemos. El hecho de que hay inseguridad como nunca, que tuvimos producción y consumo de drogas como nunca, son todas cosas que ocurren por algo, no es porque solamente hay malos, es porque hay reglas que no funcionan", aseguró Espert en la entrevista radial. "Venimos de una decadencia muy grande, no hay argumentos para negarla, hagamos cosas que hacen países a los que les va bien y encima son parecidos a nosotros", destacó el precandidato presidencial .

"Somos una cosa muy diferente. Como mínimo tratar de evitar una crisis como la del año pasado por la que nuestra economía todavía sigue en caída, en recesión. Nuestra propuesta económica hace hincapié en que hay que cortar con una decadencia que ya lleva demasiadas décadas. El frente despertar apunta a cambiarlas", apuntó el economista y agregó que "no hay que ir a buscar la solución al mundo súper desarrollado o en países como Australia, Canadá o Nueva Zelanda que ya nos pasaron por arriba. Vayamos a ver a Chile, Perú, Colombia o Paraguay". El financista detalló que que esos países "hacen tres cosas totalmente diferente a nosotros: tener una economía que comercie con el mundo, tener un Estado con un tamaño razonable y no uno que ahoga con impuestos, y tener leyes laborales que promuevan el empleo".

A la espera de confirmar quién lo acompañará en la fórmula presidencial, Espert destacó que "tenemos el Estado más grande del mundo según nuestras mediciones. Sin duda tenemos exceso de Estado y le pueden preguntar a los monotributistas la cantidad de impuestos que pagan", y apuntó contra el senador Miguel Ángel Pichetto, que será el precandidato a la vicepresidencia con Macri por Cambiemos: "escucharlo hablar de capitalismo cuando que ha renegado tanto es una muy buena noticia, esperemos que no sea una opinión de ocasión". También apuntó sobre Sergio Massa, el ex dirigente de Alternativa Federal, que lo escuchaba "hablar de mal de la patria planera, mientras fue uno de los impulsores desde el kirchnerismo". "Hay muchos declaraciones de ocasión porque ven que la gente de a pie esta reprodrida de tarifazos, los revientan a impuestos y a devaluaciones. Me huele bastante de ocasión tanta reconversión ideológica"